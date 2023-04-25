Плями від жиру, сечі та крові: як швидко та ефективно відчистити диван

Диван – це той елемент меблів, який є чи не у кожному домі. З часом плям і бруду на ньому не уникнути, якби цього не хотілось. Ми зібрали корисні поради, як його почистити швидко та без зусиль.

Будь-який диван через певний час стає брудним і потребує чистки. Думки про це часто викликають роздратування, адже є страх зіпсувати меблі. Як почистити диван швидко і легко домашніми засобами – розкаже 24 Канал.

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Як почистити диван

Від бруду. Якщо до прикладу, пес застрибнув на диван з брудними лапами, або мала дитина зробила плями – це не буде проблемою. Готуємо розчин з води й шампуню, додаючи кілька крапель нашатирного спирту. Розчин наносимо на пляму, залишаємо на 10 хвилин і намагаємось відтерти губкою, поки пляма не щезне.

Від пилу. Кожен диван рано чи пізно потребує зволоження, незалежно від матеріалу, з якого він зроблений. Якщо сидячи на дивані ви чхаєте або неозброєним оком помітили пил, то саме час його освіжити. Це можна зробити порохотягом або вибивачем.



Чистка дивану порохотягом / Фото Amers

З першим способом – все зрозуміло: проходимось щіткою по усій поверхні дивана, особливо по куточках. Адже там часто найбільше бруду. Другий спосіб – треба накрити диван вологим покривалом і товкти по ньому вибивачем.

Від сечі. Особливо актуально, якщо є мала дитина чи собака. Найгірше у цій ситуації – запах, який швидко в'їдається у поверхню. Перш за все, треба висушити пляму, наприклад, феном. Потім розводимо шампунь з водою й миємо поверхню, після чого треба гарно висушити. Можна також скористатися розпилювачем.



Чистимо диван / Фото dommino

Від жиру. Треба засипати пляму крохмалем, сіллю чи содою та залишити на 15 хвилин. Згодом чистимо губкою й через кілька хвилин змиваємо водою.



Жирні плями на дивані / Фото Amers

Від крові. Свіжої плями можна позбутися губкою та холодною водою. Якщо диван світлого кольору підійде оцет. Треба змішати 1 столову ложку з водою, почистити та змити водою.

Інший спосіб – чистка плями аспірином. Потрібно розчинити у воді 1 таблетку, занурити туди ватний диск й намагатися відтерти кров.