Ви не пошкодуєте: 3 суперзасоби, якими варто підгодувати помідори

Літо – сезон збору овочів і фруктів. Кожен, хто має певні насадження на ділянці, хоче, щоб вродився урожай.

Хімію варто використовувати в останню чергу. Особливо в цьому нема потреби, коли є хороші натуральні речовини, які дають помітний результат. Перелік народних засобів підживлення помідорів зібрав 24 Канал.

Не забудьте прочитати Будете здивовані: чому не можна скошувати полуницю після плодоношення

Натуральні добрива для помідорів

Яєчна шкаралупа – чудове підживлення для томатів. Треба подрібнити шкаралупу від 3-4 яєць та залити їх 3 літрами теплої води. Закриваємо кришкою та хай бродить 3-4 дні. Настій можна застосовувати, коли з'явиться неприємний запах.



Яєчна шкаралупа / Фото "Центр ідей"

Курячий послід – прекрасний спосіб удобрити помідори, оскільки містить фосфор і азот, які позитивно впливають на плоди. Візьміть місткість 10 літрів та заповніть його курячим послідом на 1\3. Додайте туди воду та хай бродить 7-10 днів надворі. Дозування – пів склянки настою на 10 літрів води. Поливайте цим розчином між рядами помідорів.



Курячий послід / Фото "Розетка"

З'їли банани? Не викидайте у смітник, бо у них чимало калію. Для приготування настою, занурте шкірку від 2-3 бананів в трилітрову банку з нехолодною водою. Хай бродить 3 дні, тоді процідіть через сито та використовуйте насичене добриво.



Бананова шкірка / Фото Dreamstime.com