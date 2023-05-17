Як підібрати ідеальний сонцезахисний засіб: все, що вам потрібно знати

Сонцезахист є важливим протягом усіх пір року, адже промені сонця є шкідливими завжди. Але влітку його необхідність є критичною. Розповідаємо, як правильно підібрати крем.

Сонцезахисний крем – засіб для догляду за обличчям, що має бути в косметичці кожної жінки й чоловіка. 24 Канал розповідає, як він працює та як підібрати сонцезахист для свого типу шкіри.

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Як підібрати сонцезахист

Є різні види ультрафіолетових променів. Варто знати про два з них – UVA та UVB. UVA – довгі промені, що проникають вглиб шкіри, тоді як середньої довжини промені UVB працюють над нашою засмагою, проникаючи у верхні шари шкіри. Ці ультрафіолетові промені чинять шкоду обличчю: сприяють пігментації, нерівному тону, можуть прискорити старіння й навіть призвести до раку шкіри.

Саме тому, обираючи сонцезахисний крем, звертайте увагу на позначки: він має захищати від обох типів променів UVA й UVB. Лиш у цьому випадку він буде ефективним.

Що таке SPF

Інша позначка, що може бути незнайомою – SPF – sun protection factor. Це фактор захисту від сонця, що поглинає ультрафіолет та захищає шкіру від опіків. Поруч з позначкою SPF є цифра – це індекс захисту. Чим він більший, тим краще фільтрує негативний вплив.

Зокрема, сонцезахисні засоби SPF 15 відфільтровують близько 93% UVB-променів, тоді як SPF 30 – 97%, а SPF 50 — близько 98%. Вочевидь, навіть найбільший індекс не може повністю захистити від сонця, але експерти радять обирати креми з SPF більш як 30 (від 30 до 50). Володарям дуже світлої шкіри краще обирати найбільш ефективний засіб, тоді як люди з темнішою шкірою можуть зупинитися на засобі з SPF 30, але їм також важливо захищати шкіру.

Як обрати сонцезахист / Фото Pexels

Фізичні чи хімічні

Є два види сонцезахисних засобів – на фізичних фільтрах й на хімічних фільтрах. Спрощуючи поняття, фізичний фільтр створює бар'єр між шкірою та променями, тоді як хімічний працює як дзеркало (їх позначають як sun screen). Засоби на фізичних фільтрах поглинаються шкірою довше, а на хімічних – майже одразу. Обирати можна залежно від ваших вподобань.

Вміст сонцезахисних засобів: чого варто уникати

Обираючи сонцезахист, звертайте увагу на його склад. Найперше слідкуйте за алергенами, а окрім цього уникайте таких інгрідієнтів: рослинна олія, вазелін, парафін, агресивні кислоти, оксибензон.

Натомість зупиняйтесь на засобах з центеллою азійською, ніацинамідом, молочною та гіалуроновою кислотою (як виняток). Орієнтуйтесь на свій тип шкіри: для сухої підійдуть засоби зі зволоженням, жирної – некомедогенні, чутливої – краще пасують засоби на фізичних фільтрах.

Як правильно користуватись сонцезахисними засобами

Сонцезахисний крем (або інші його види) потрібно наносити за 15 – 30 хвилин до виходу на вулицю, на чисту суху шкіру.

Наносьте засіб методом "двох пальців" – витисніть крем на вказівний та середній пальці – це оптимальна кількість, яка справді захистить від сонця (це 2 міліграми на 1 сантиметр квадратний). Може здатись, що це надто багато, але зверніть увагу, що засіб потрібно наносити не тільки на обличчя, але й зону повік, губ, шиї та вух.

Сонцезахист потрібно оновлювати кожні 2 години, особливо після контакту з водою. Для зручності можна використовувати засіб у формі спрею.

Сонцезахист обов'язково змивайте ввечері.

, при виборі краще радитись з косметологом чи іншим лікарем.

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