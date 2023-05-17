Как подобрать идеальное солнцезащитное средство: все, что вам нужно знать

Солнцезащита важна на протяжении всех времен года, ведь лучи солнца вредны всегда. Но летом его необходимость критическая. Рассказываем, как верно подобрать крем.

Солнцезащитный крем – средство по уходу за лицом, которое должно быть в косметичке каждой женщины и мужчины. 24 Канал рассказывает, как он работает и как подобрать солнцезащиту для своего типа кожи.

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Как подобрать солнцезащиту

Есть разные виды ультрафиолетовых лучей. Следует знать о двух из них – UVA и UVB. UVA – длинные лучи, проникающие вглубь кожи, тогда как средней длины лучи UVB работают над нашим загаром, проникая в верхние слои кожи. Эти ультрафиолетовые лучи вредят лицу: способствуют пигментации, неровному тону, могут ускорить старение и даже привести к раку кожи.

Поэтому, выбирая солнцезащитный крем, обращайте внимание на отметки: он должен защищать от обоих типов лучей UVA и UVB. Только в этом случае он будет эффективным.

Что такое SPF

Другая отметка, которая может быть незнакомой – SPF – sun protection factor. Это фактор защиты от солнца, поглощающий ультрафиолет и защищающий кожу от ожогов. Рядом со значком SPF есть цифра – это индекс защиты. Чем он больше, тем лучше фильтрует негативное воздействие.

В частности, солнцезащитные средства SPF 15 отфильтровывают около 93% UVB-лучей, тогда как SPF 30 – 97%, а SPF 50 – около 98%. Очевидно, даже самый большой индекс не может полностью защитить от солнца, но эксперты советуют выбирать кремы из SPF более 30 (от 30 до 50). Обладателям очень светлой кожи лучше выбирать наиболее эффективное средство, тогда как люди с более темной кожей могут остановиться на средстве с SPF 30, но им также важно защищать кожу.

Как выбрать солнцезащиту / Фото Pexels

Физические или химические

Есть два вида солнцезащитных средств – на физических фильтрах и химических фильтрах. Упрощая понятия, физический фильтр создает барьер между кожей и лучами, в то время как химический работает как зеркало (их обозначают как sun screen). Средства на физических фильтрах поглощаются кожей дольше, а на химических – почти сразу. Выбирать можно в зависимости от ваших предпочтений.

Содержание солнцезащитных средств: чего следует избегать

Выбирая солнцезащиту, обращайте внимание на его состав. Прежде всего, следите за аллергенами, а кроме этого избегайте таких ингридиентов: растительное масло, вазелин, парафин, агрессивные кислоты, оксибензон.

Вместо этого останавливайтесь на средствах с центеллой азиатской, ниацинамидом, молочной и гиалуроновой кислотой (в виде исключения). Ориентируйтесь на свой тип кожи: для сухой подойдут средства с увлажнением, жирной – некомедогенной, чувствительной – лучше подходят средства на физических фильтрах.

Как правильно пользоваться солнцезащитными средствами

Солнцезащитный крем (или другие его виды) следует наносить за 15 – 30 минут до выхода на улицу, на чистую сухую кожу.

Наносите средство методом "двух пальцев" - выдавите крем на указательный и средний пальцы - это оптимальное количество, которое действительно защитит от солнца (2 миллиграмма на 1 сантиметр квадратный). Может показаться, что это слишком много, но обратите внимание, что средство нужно наносить не только на лицо, но и на зону век, губ, шеи и ушей.

Солнцезащиту нужно обновлять каждые 2 часа, особенно после контакта с водой. Для удобства можно использовать средство в форме спрея.

Солнцезащиту обязательно смывайте вечером.

, при выборе лучше советоваться с косметологом или другим врачом.

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