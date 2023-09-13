Ці 7 ознак свідчать про можливі заморозки: будьте готовими

Теплий вересень ще не означає, що протягом осені буде хороша погода. Можуть бути раптові заморозки, до яких треба підготуватись.

Насамперед йдеться про захист рослин від холодів. Тому що зазвичай низькі температури згубно на них позначаються. Доведеться з'ясувати, яким чином врятувати саджанці від ймовірних заморозків.

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Як передбачити заморозки: ознаки

Існує низка ознак, які свідчать, що найближчим часом можуть з'явитися заморозки. Вберегти свої саджанці від можливих холодів реально, якщо знаєш, коли їх чекати.

Тихий вечір – це перший маленький дзвіночок, що незабаром нас чекатимуть морози. Якщо ви спостерігаєте безвітряну погоду вже кілька днів, то скоро вночі можуть бути заморозки. Особливо, коли температура десь +3-4.

Здавалося б, ясне небо не передбачає нічого поганого. Але це не завжди так. Якщо небо чисте-чисте й водночас стало істотно холодніше , то можна чекати заморозків.

, то можна чекати заморозків. Красиво спостерігати, коли на небі з'явився місяць з ореолом (кільцем). Утім, це може бути ще однією ознакою того, що скоро буде дуже холодно.

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Місячний ореол / Фото "Новини Вінниці"

Ще одним показником ймовірної зміни погоди, стане спосіб, який потребує зусиль. Треба розвести на дворі вогонь. Якщо він палатиме яскраво червоним кольором, вже в цю ніч слід чекати на морозець.

Також дерева нерівномірно обсипаються саме на зміну погоди. Якщо береза та дуб скидають своє листя в різний час, незабаром можуть з'явитися заморозки.

Якщо ви маєте домашніх улюбленців, то вам буде легко зрозуміти, коли нас очікують морози. А саме кішки стають дуже сонливими. До того ж вони не хочуть йти на двір після того, як сховалося сонце.