Робимо органайзери для чайних пакетиків: 4 цікаві ідеї, які можна повторити вдома

Любителям чаю та кави часто доводиться складати запаси у шухляду. Іноді це неможливо зробити компактно. Або просто нема у що пересипати. Для цього потрібно організувати місце для чайних пакетиків.

Ті, хто полюбляє пити чай чи каву, іноді просто не знають як і в що перекласти пакетики чи капсули. Може не вистачати для них місця, а може – просто не вистачати вільної місткості. Тому треба подумати над створенням місця для них. Як зробити органайзер для чайних пакетиків – розповість 24 Канал.

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Створюємо органайзер для пакетиків чаю

Гарним варіантом для зберігання чайних пакетиків буде звичайна коробка, в яку можна зібрати різні смаки чаю, позбувшись картонних коробок. Її навіть можна прикрасити під стиль кухні та інтер'єру. Нам знадобиться бляшана коробка, картон, лінійка та канцелярський ніж.



Коробка під чайні пакети / Фото Jak-zrobyty

Вирізаємо з картону 3 смужки шириною глибині банки або трохи менше. Смужка має дорівнювати внутрішньому діаметру коробки. А інших два треба зробити трохи коротшими. З'єднуємо смужки разом, роблячи по розмітці надрізи в смужках. Таким чином, можна зробити перегородки без клею. Надрізи виконуємо канцелярським ножем. Перегородку ставимо всередину коробки.



Коробочка під чай / Фото Jak-zrobyty

Простий та зручний спосіб – це зберігати чайні пакети у різних місткостях. Це можуть бути склянки або баночки. Варто обирати посудини зі стійкою кришкою, щоб зберігати пакетики свіжими та захистити їх від пилу та бруду. Можна прикрасити їх стрічками, вирізаними квітами з кольорового паперу чи помалювати фарбою у якийсь колір.



Банка для чаю / Фото Jak-zrobyty

Цікавим способом є почепити на чайні пакетики фотографії або сердечка. І потім у такому вигляді прикріпити, наприклад, під магніт до холодильника. Або почепити на гачки, де переважно на кухні вішають рушники. Це доволі нестандартна ідея для тих, хто любить експериментувати.



Чайник пакет з сердечком / Фото Karanova

Паперові пакети для зберігання чаю зробити дуже просто. І це також гарний спосіб зберігати улюблений напій. Для цього знадобиться звичайний білий папір А4 та тонкий двосторонній скотч чи клей. Потрібно загорнути край паперу, трохи ширше, ніж смуга скотчу. Тоді як другий край загортаємо назустріч, щоб він майже перекривав перший згин. Склеюємо край двостороннім скотчем. Згинаємо папір, щоб краї були паралельно. Таким чином, вийде паралелепіпед.

Робимо дно пакета. Виміряємо відстань бічної частини. Згинаємо низ пакета спочатку в один бік, потім у протилежний. "Вушка" клеїмо двостороннім скотчем. Щоб зробити ручки в пакеті, можна скористатися голкою або діркопробивачем. Оформлюємо за бажанням. Можна приклеїти зверху бісер, можна вирізати якісь фігурки з кольорового паперу. Також можна пришити зверху якусь прикрасу з тканини. Це буде мати гарний вигляд.



Пакети для чаю / Фото Youtube