Як почистити унітаз до блиску: 6 засобів, які точно є у вас вдома

Унітаз – це така сантехніка, якою ми користуємось щодня й не один раз. Тому він дуже швидко забруднюється й потребує чистки. Варто знати, як почистити унітаз швидко та без надмірних зусиль.

Люди користуються унітазом дуже часто та багато. Тож він потребує регулярного очищення. Бо якщо цього не робити – бруд в'їсться в поверхню настільки, що відмити його буде майже нереально. Як почистити унітаз – підкаже 24 Канал.

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Як почистити унітаз домашніми засобами

Кока-кола – чудовий засіб для очищення поверхні унітаза. Напій добре бореться з іржею й нальотом. У ньому міститься вугільна й ортофосфорна кислоти, що допомагає вичищати бруд. Для цього знадобиться 2 літри коли, які треба вилити в унітаз. У такому стані треба залишити це на 2-3 години. Пізніше видаляємо забруднення за допомогою щітки й змиваємо рештки коли теплою водою.



Кока-кола / Фото Про цікаве

Хлорка. Цей засіб особливо успішно бореться з сечовим каменем. Тому про придбання білизни, щоб почистити унітаз, ви точно не пошкодуєте. Воно діє так: позбавляємось води з унітаза вантузом і виливаємо пляшку речовини на поверхню. Залишаємо на всю ніч. Зранку треба добре змити хлорку кілька разів. Можна повторювати цю процедуру при потребі.



Хлорка / Фото Vista

Йод з оцтом. Спершу потрібно підігріти оцет до +45. Після чого необхідно додати трохи йоду і розмішати. Заливаємо унітаз розчином, тільки важлива умова – там, не повинно бути води. Залишаємо так на ніч й зранку змиваємо.



Йод з оцтом / Фото Zid

Лимонна кислота є справді універсальним засобом у багатьох ситуаціях. З чищенням унітаза – не виняток. Для чистки треба нанести кислоту на поверхню сантехніки, особливо на проблемні місця й залишити на кілька годин. Згодом інтенсивно чистимо забруднені місця щіткою й змиваємо.



Лимонна кислота / Фото Vozli

Соляна кислота 33%. Вона дуже ефективна для очищення унітаза тільки, якщо сантехніка виготовлена не з пластику. Чищення кислотою треба робити лише в захисних рукавичках, інакше – можна отримати хімічний опік. Стінки унітазу заливаємо кислотою й залишаємо на кілька годин. Особливо ретельно вичищаємо брудні місця йоржиком та змиваємо чистою водою.



Соляна кислота / Фото Systopt