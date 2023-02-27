Це простіше, ніж ви думали: 4 способи, як відмити шкіру від суперклею

Суперклей може швидко розв'язати багато проблем у побуті, оскільки надійно приклеює різні предмети. Однак трапляються неприємні ситуації, коли хімічна речовина потрапляє на руки. Тоді необхідно знати, як очистити шкіру від нього.

Суперклей є хімічною речовиною, яка швидко висихає та утворює загрубілу шкіру. 24 Канал підготував 4 способи, які допоможуть відтерти суперклей від покритих ним ділянок шкіри.

Читайте також Не потрібно викликати сантехніка: як дешево почистити раковину

4 прості способи, як відмити суперклей від шкіри

Розчин для зняття лаку

Один з найпростіших способів, як позбутися суперклею на руках, є розчин для зняття лаку. Його можна купити чи не в кожному косметичному магазині за доступною ціною.

Для того, щоб стерти суперклей, промочіть ватний диск чи серветку в розчині для зняття лаку та прикладіть до шкіри. Потримайте декілька хвилин. Після цього, легкими рухами потріть уражену ділянку. Тоді суперклей має поступово відокремитися від шкіри.



Розчин для зняття лаку може очистити шкіру від суперклею / Фото Canva

Олія

Щоб видалити руки від суперклею, можна скористатися рослинними оліями. Такий метод є дієвим, якщо ви скористаєтесь ним одразу після висихання клею.

Спочатку помийте руки з милом теплою водою. Тоді нанесіть на шкіру олію та залиште на декілька хвилин. Після цього, шкіра має стати м'якшою, а суперклей відшаровуватиметься.



Олія допоможе позбутися суперклею на шкірі / Фото Canva

Засіб для миття посуду

Засіб для миття посуду – ще один спосіб, який швидко допоможе позбутися суперклею. Для цього потрібно налити теплої води в миску. Тоді на шкіру нанести засіб для миття посуду та плавними рухами його спінити. Після цього на декілька хвилин опустити у воду частину тіла, куди потрапив суперклей.

Спеціальний засіб для виведення суперклею

Існує такий засіб як антиклей. Він може швидко очищати шкіру від суперклею. Засіб містить речовини, які легко розщеплюють частинки суперклею на шкірі. Антиклей можна придбати в будь-якому будівельному магазині. Тому, якщо ви купуєте суперклей, тоді можна одразу взяти засіб, для його виведення.



Антиклей – спеціальна речовина, що очистить шкіру / Фото Pinterest