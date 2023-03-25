Як очистити кран у ванні від нальоту: всього один засіб, що вразить результатом

У кухні та ванній на кранах накопичується велика кількість бруду й нальоту, якої складно позбутися протиранням очисними засобами. Дізнавайтесь секрет, який можна легко повторити у домашніх умовах.

Бруд і наліт на металевих кранах стає помітним, якщо не прибирати його регулярно. Та щоб змішувач виблискував від чистоти, засобу з магазину буде занадто мало. Експерти рекомендують особливий та простий спосіб, що зможе впоратися з брудними кранами.

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Вапняний наліт – це відкладення жорсткої води та інших мінеральних відкладень – магнію й кальцію. Замість відбілювальних засобів, які пропонують у магазинах та супермаркетах, краще скористуватись звичайним дистильованим оцтом. Він впливає на наліт та може діяти проти бактерій, що також накопичуються у змішувачі.

Ще одним плюсом використання оцту є те, що він більш безпечний. Засоби для відбілювання можуть потрапити у проточну воду, якщо його погано змити, а потім до ротової порожнини чи на шкіру.

Рецепт засобу для очищення крана

Оцет не варто використовувати для очищення хромованих поверхонь, а також кранів, що покриті золотом, нікелем або латунню. Якщо оцет залишити на цих поверхнях більш як на 30 хвилин, покриття зіпсується.

Із забрудненнями на крані впорається засіб для очищення, який можна зробити в домашніх умовах з простих та дешевих інгредієнтів. Для цього знадобляться:

білий дистильований оцет,

пластиковий пакет,

гумка,

зубна щітка,

харчова сода (якщо забруднення сильні).

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