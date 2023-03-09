Про це не всі знають: 3 способи, як очистити чайник від накипу

У будь-якому чайнику може з'явитися накип. Він осідає на стінках як білий чи коричневий наліт. Накип негативно впливає на якість води, а також швидко зношує техніку. Тому варто якнайшвидше його позбутися та очистити чайник. Як це зробити – читайте далі.

Накип зазвичай утворюється під час нагрівання води, в якій містяться такі речовини як калій, магній, залізо та хлор. Саме вони відкладаються на стінках чайника, пише 24 Канал.

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Пити воду з нальотом зовсім не приємно та шкідливо для здоров'я людини. Тому розглянемо дієві способи, як можна очистити чайник від накипу в домашніх умовах.

Поради, як очистити чайник від накипу

Лимонна кислота

Позбутися накипу в чайнику можна за допомогою лимонної кислоти. Потрібно додати до одного літра води 2 ложки лимонної кислоти.

Після цього отриману суміш влийте в чайник та прокип'ятіть. Тоді залиште на деякий час, щоб вода охолола, а лимонна кислота "роз'їла" наліт.

Якщо у вас є свіжий лимон, тоді замість кислоти можна додати його четверту частину.



Очистити накип від чайника можна за допомогою лимонної кислоти / Фото Canva

Оцет

Оцет – корисний помічник в різних домашніх справах. Тому він може допомогти очистити чайник від накипу. Для цього потрібно 200 міліграмів оцту змішати з одним літром води. Речовину влити в чайник та довести до кипіння.

Таким чином наліт має відшаровуватися від стінок приладу. Однак таку процедуру варто повторити декілька разів, поки чайник повністю не очиститься.

Крім того, якщо накипу в чайнику багато, тоді варто зробити розчин із соди та оцту. Така суміш є більш дієвою та краще очищує від нальоту.



Позбутися накипу на чайнику допоможе оцет / Фото Canva

Сода

Ще наші бабусі використовували соду не тільки в кулінарних цілях, але й для розв'язання побутових проблем. Тому за допомогою неї можна легко та швидко очистити чайник.

Для цього залийте воду в чайник та закип'ятіть. Тоді додайте 4 – 5 столових ложок соди та перемішайте до повного розчинення.

У такому стані залиште чайник на пів години для того, щоб вода вистигла, а сода подіяла. У разі потреби повторіть процедуру ще раз.



Очистити чайник можна розчином зі соди / Фото Canva