Є певні хитрощі: як обрізати виноград так, щоб росли великі та соковиті грона
Під час вирощування винограду потрібно не забувати про таку процедуру, як обрізка. Якщо цього не робити, він може перестати рости.
Обрізка допомагає збільшити врожай урожаю, а також – покращити його якість й смак. Адже велика кількість пагонів – не означає потужне плодоношення. Тому його треба проріджувати. А коли і як саме – підкаже 24 Канал.
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Як правильно обрізати виноград: корисні поради
Займаються обрізкою винограду вже з червня й до вересня. У період плодоношення процедуру теж проводять. Адже таким чином, до ягід буде краще потрапляти світло та повітря.
- Суху лозу радять обережно прибрати вручну. Якщо не виходить – можна ножем чи секатором. Проріджувати виноград треба принаймні 1 раз у 2 тижні.
Має значення у цій ситуації такий процес, як карбівка. Під час нього обрізають верхні частини пагонів. Це роблять десь на висоті 2,2 – 2,3 метра, залежно від того, як високо розташована рослина. Процедуру роблять секатором або гострим ножем до місця, де помітний перший листок.
Обрізка винограду / Фото Gradina Max
- До речі, різниця між карбівкою та прищипуванням у тому, що після першої пагін зверху стає коротшим на 40-50 сантиметрів.
У догляді за виноградом треба пам'ятати про пасинкування – це означає обрізку пагонів винограду. Це молоді бічні паростки, які зростають з пазушних бруньок. Переважно їх видаляють до 2 нижніх листків. Тож потрібно час від часу позбуватися молодих паростків.
Пасинкування винограду / Фото "Край Кам'янецький"
- Місця зрізів традиційно обробляємо садовим варом. Це важливо, щоб в рослину не потрапила інфекція та швидше гоїлися рани.
Фахівці рекомендують одну неплодючу лозу залишати на 2-3 плодючих. А щодо тих паростків, котрі досягли 2 та більше метрів, то їх краще вирізати, якщо ви утримуєте рослину заради плодів. Якщо виноград слугує вам декоративним саджанцем, то хай собі росте.