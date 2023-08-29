Есть определенные уловки: как обрезать виноград так, чтобы росли большие и сочные гроздья

При выращивании винограда нужно не забывать о такой процедуре, как обрезка. Если этого не делать, он может перестать расти.

Обрезка помогает увеличить урожай урожая, а также улучшить его качество и вкус. Ведь большое количество побегов – не означает мощное плодоношение. Поэтому его нужно прореживать. А когда и как именно – подскажет 24 Канал.

Вау Как размножить розы из веточки: найден самый легкий способ

Как правильно обрезать виноград: полезные советы

Занимаются обрезкой винограда уже с июня до сентября. В период плодоношения процедуру тоже проводят. Ведь таким образом, в ягоды будет лучше попадать свет и воздух.

Сухую лозу советуют осторожно убрать вручную. Если не выходит – можно ножом или секатором. Прореживать виноград нужно по крайней мере 1 раз в 2 нед.

Имеет значение в данной ситуации таковой процесс как чеканка. Во время него обрезают верхние части побегов. Это делают где-то на высоте 2,2 – 2,3 метра, в зависимости от того, как высоко расположено растение. Процедуру делают секатором или острым ножом к месту, где заметен первый лист.



Обрезка винограда / Фото Gradina Max

Кстати, разница между чеканкой и прищипыванием в том, что после первой побег сверху становится короче на 40–50 сантиметров.

В уходе за виноградом следует помнить о пасынковании – это означает обрезку побегов винограда. Это молодые боковые ростки, произрастающие из пазушных почек. Преимущественно их удаляют до 2 нижних листьев. Поэтому нужно время от времени избавляться от молодых побегов.



Пасынкование винограда / Фото "Край Каменецкий"

Места срезов традиционно обрабатываем садовым варом. Это важно, чтобы в растение не попала инфекция и быстрее заживали раны.

Специалисты рекомендуют одну неплодную лозу оставлять на 2-3 плодовитых. А относительно тех ростков, которые достигли 2 и более метров, то их лучше вырезать, если вы удерживаете растение ради плодов. Если виноград служит вам декоративным саженцем, то пусть растет.