Обрізання аґрусу та смородини навесні: як не зіпсувати кущі

Обрізка навесні для дачників-початківців може стати складним завданням. Дуже важливо не перестаратися з видаленням пагонів. Ми зібрали дієві поради, як обрізати кущі аґрусу та смородини, щоб вони дали добрий врожай.

Більшість з нас обожнюють ягоди, особливо, домашні. Аґрус і смородина – це дуже солодкі та плодовиті кущі. Однак лише добре доглянуті, не загущені, освітлені та здорові ягідні кущі здатні рясно родити. А для цього їх потрібно не тільки підживлювати, поливати, але й регулярно обрізати. Це можна робити й восени, але найкраще все-таки навесні – до розпускання бруньок, зазначає 24 Канал.

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Обрізання кущів є обов'язковою процедурою. Навесні вона дозволить рослинам набратися сил перед цвітінням і плодоношенням. Також під час обрізання можна ретельно оглянути рослини на наявність хвороб і шкідників.

Як правильно обрізати аґрус навесні

Найчастіше кущам надають форму кубика чи чаші з вирізаною серцевиною, щоб усі пагони тягнулися вгору, а посередині куща було пусто. Торішні гілки вкорочують вдвічі, орієнтуючись на верхівкову бруньку:вона має "дивитися" вгору, а молоді гілочки – проростати вертикально.



Обрізання аґрусу / Фото Woodstar

Існують сорти аґрусу, виведені для формування штамба – способу формування куща, за якого він стає подібним до маленького деревця зі стовбуром, від якого відходять гілки. У такому випадку залишають центральний пагін, а решту гілок обрізають на зовнішню бруньку. При цьому нижні прирости повністю видаляють. За такої обрізки кущ аґрусу вже на 3 – 4 рік нагадує компактне дерево з округлою кроною. Періодично гілки всередині крони також контролюють, прибираючи зайві або ті, які заважають дотягнутися до ягід.



Аґрус штамба / Фото Green Decor

Також аґрус можна вирощувати на шпалері – його підв'язують до горизонтальних планок, як лозу винограду. Для цього залишають без обрізки 4 – 5 найсильніших верхніх молодих пагонів, починаючи з другого року вирощування. Решту гілок, які розміщені ближче до землі, зрізують. Обрані гілки для шпалери не обрізують за центральною лінією – вони продовжують рости в довжину. Аґрус на шпалері, так само як і штамбовий, пускатиме поросль біля кореня – її обов'язково прибирають.



Аґрус на шпалері / Фото jak.koshachek.com

Як обрізати смородину

Для косметичного очищення смородини потрібно обрізати:

засохлі, криві та зламані пагони;

гілки з почорнілою корою і тріщинами;

пагони, що лежать на землі та загущують кущ;

темно-коричневі старі пагони.

У добре сформованого куща чорної смородини має бути 12 – 15 гілок різного віку. Тому важливо також слідкувати за ростом пагонів смородини впродовж років. Вони починають формуватися після садіння, їх потрібно одразу зрізати.



Обрізування саджанця смородини з одним стеблом / Фото dereva.lviv.ua

У наступні 2 – 3 роки з нових прикореневих пагонів щороку лишають З – 4 найсильніше розвинуті для формування на них скелет­них гілок. Решту прикореневих гілок вирізають над поверх­нею ґрунту, не залишаючи при цьому пеньків.



Обрізування сформованих кущів у перший рік після висаджування / Фото dereva.lviv.ua



Обрізування на третій рік / Фото dereva.lviv.ua

Обрізування дорослого куща, що дає плоди, полягає у видаленні маловрожайних 5 – 6 літніх гілок. Замість них залишають однорічні, добре розвинені прикореневі пагони. Старі гілки можна залишити ще на рік, якщо на них є сильний приріст.



Кущ смородини у період плодоношення: до й після обрізки / Фото dereva.lviv.ua

Автор: Діана Сікорська