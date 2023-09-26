Провокують лупу та навіть рак: цих 5 речовин не має бути на етикетці вашого шампуню

Обираючи шампунь, ми здебільшого дивимось на пакування та марку. Та найважливіше – це його склад. Деякі речовини можуть спровокувати не просто алергію, але й гірші наслідки.

На етикетці шампуню, буває, зашифровані назви складників – це абревіатури та складні назви, які важко запам'ятати. Та є 5 компонентів, які мають відштовхнути вас від покупки.

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Сульфати (SLS та SLES)

Сульфати утворюють щедру піну та справді добре вимивають бруд зі шкіри голови. На основі цих речовин роблять й інші мийні засоби – очищувачі для скла, техніки та будь-які засоби, де утворюється піна. Та їхня присутність у шампуні може нашкодити – з ними до організму надходять нітрати. Це може викликати алергію, почервоніння, лупу.

Бутилгідрокситолуол (BHT)

Властивості цієї речовини нагадують вітамін Е. Її використовують у косметичних засобах як консервант, щоб продукт зберігався якнайдовше. Накопичуючись у шкірі людини, BHT може спровокувати онкологічні захворювання. Особливо звертайте увагу на добавку Е321: вона шкодить вашій печінці, щитоподібній залозі та репродуктивним органам. Добавку заборонили у кількох країнах як канцероген.

Мінеральні олії (рідкі парафіни та вазеліни)

Мінеральні олії вважаються канцерогенними, вони небезпечні не тільки у шампунях, але й в інших доглядових засобах, бо можуть викликати висипання. Мінеральна олія – це продукт перероблення нафти. Він утворює плівку на шкірі голови та перешкоджає надходженню кисню, порушує обмін речовин.

Триклозан

Цей хімічний засіб також використовують як консервант і дезінфекцію. Однак триклозан знищує не тільки шкідливі бактерії, але й корисні. Він здатен порушити гормональний баланс, послабити імунітет і провокувати рак. Його шкідливість посилюється від впливом ультрафіолету – тоді він виділяє отруту діоксин.

DEA та TEA

Ці речовини працюють як емульгатори та піноутворювачі. Та в їхньому складі є аміак, що шкідливий не тільки для шкіри голови, але й для всього організму. Це також канцерогени, що спричиняють алергію, подразнення й почервоніння.



Догляд за волоссям / Фото Pexels