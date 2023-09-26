Провоцируют перхоть и даже рак: этих 5 веществ не должно быть на этикетке вашего шампуня

Выбирая шампунь, мы в основном смотрим на упаковку и марку. Но самое важное – это его состав. Некоторые вещества могут спровоцировать не просто аллергию, но и более плохие последствия.

На этикетке шампуня бывает зашифрованные названия составляющих – это аббревиатуры и сложные названия, которые трудно запомнить. И есть 5 компонентов, которые должны оттолкнуть вас от покупки.

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Сульфаты (SLS и SLES)

Сульфаты образуют щедрую пену и действительно хорошо вымывают грязь из кожи головы. На основе этих веществ производят и другие моющие средства – очистители для стекла, техники и любые средства, где образуется пена. И их присутствие в шампуне может навредить – с ними в организм поступают нитраты. Это может вызвать аллергию, покраснение, перхоть.

Бутилгидрокситолуол (BHT)

Свойства этого вещества напоминают витамин Е. Его используют в косметических средствах в качестве консерванта, чтобы продукт сохранялся как можно дольше. Накапливаясь в коже человека, BHT может спровоцировать онкологические заболевания. Особо обращайте внимание на добавку Е321: она вредит вашей печени, щитовидной железе и репродуктивным органам. Добавку запретили в ряде стран как канцероген.

Минеральные масла (жидкие парафины и вазелины)

Минеральные масла считаются канцерогенными, они опасны не только в шампунях, но и в других уходовых средствах, так как могут вызвать сыпь. Минеральное масло – это продукт переработки нефти. Он образует плёнку на коже головы и препятствует поступлению кислорода, нарушает обмен веществ.

Триклозан

Это химическое средство также используют в качестве консерванта и дезинфекции. Однако триклозан уничтожает не только вредные бактерии, но и полезные. Он способен нарушить гормональный баланс, ослабить иммунитет и провоцировать рак. Его вредность усиливается от воздействия ультрафиолета – тогда он выделяет яд диоксин.

DEA и TEA

Эти вещества работают как эмульгаторы и пенообразователи. Но в их составе есть аммиак, вредный не только для кожи головы, но и для всего организма. Это также канцерогены, вызывающие аллергию, раздражение и красноту.



Уход за волосами / Фото Pexels