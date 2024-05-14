Нутелла, Нірвана та інші: список імен, які заборонені в різних країнах світу

Зазвичай у батьків існує свобода вибору імені для дитини. Однак все-таки є певні заборони. Наприклад, у штаті США Нью-Джерсі не можна називати малюків іменами, у яких містяться цифри, символи та різні непристойні речі.

Американське видання Mental Floss зібрало 37 варіантів, які заборонені в різних країнах світу. У перелік, наприклад, потрапили такі: Нірвана, Мессі, принц Вільям, Анал, III, Герміона, Міні Купер та інші.

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Список заборонених імен для дітей

Нутелла

"Нутелла" – це назва популярної шоколадної пасти. Однак у 2015 році пара з Франції захотіла так назвати свою доньку. Проти цього був один з суддів. Він сказав, що з дівчинки будуть знущатися інші діти. Так, батьки були змушені змінити ім'я й обрали доволі схоже – Елла.

IKEA

Один із найулюбленіших меблевих магазинів багатьох людей називається IKEA. Проте у Швеції, де й була заснована компанія, не можна називати дітей на її честь. Річ у тім, що це порушення законодавства країни.

Як не можна називати дитину / Фото Freepik

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Мавпа

У Данії також суворо ставляться до імен. У державі не можна називати дітей як хочеш. Існує спеціальний список, з якого батьки можуть вибрати варіант, що сподобається найбільше. Якщо ж вони хочуть запропонувати своє ім'я, то обов'язково повинні отримати дозвіл від уряду. У країні, наприклад, заборонено називати дітей Мавпою.

Робокоп

У штаті Сонора, що в Мексиці, також є перелік заборонених імен. Чиновники взяли їх з державного реєстру новонароджених. У список увійшло й ім'я Робокоп, хоча одна дитина його все-таки має.

Акума (диявол)

З японської мови слово "акума" перекладається як "диявол". У 1990 році стало відомо, що батьки так назвали малюка. Справа досягла настільки сильного резонансу, що про неї дізналися у Кабінеті міністрів Японії. Тому згодом це ім'я у державі заборонили, хоча тодішній міністр юстиції був проти.