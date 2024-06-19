Ви їх добре знаєте та любите: 5 популярних імен для хлопчиків

Деякі чоловічі імена здобули шалену популярність серед батьків. Вже багато років вони є у трендах та не набридають, попри те, що зустрічаються на вулиці часто.

Редакція LifeSyle 24 склала добірку імен, які багато батьків обирають для своїх синів. У матеріалі ви знайдете доволі поширені, але все одно гарні варіанти.

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Добірка популярних чоловічих імен, які вам сподобаються

Данило

Ім'я Данило утворилося від імені Даніель, яке має давньоєврейське походження. Трактується як "Бог мій суддя". Хлопці, які так називаються, володіють спокійним та добрим характером. Вони – справжня душа компанії, тому завжди готові розвеселити близьких, коли накриває сум.

Володимир

Слов'янське ім'я Володимир було популярне ще за часів Київської Русі. Воно складається з двох слів: "володіти" та "мир" (тобто "світ") та перекладається як "велика влада" або "велика сила". Власники цього імені – лідери з самого дитинства. Їм важливо реалізувати себе у житті та досягти поставлених цілей.

Яке ім'я обрати для сина / Фото Freepik

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Микола

Ім'я Микола прийшло до нас зі Стародавньої Греції та походить від імені Ніколаос. Має дуже гарне значення: "переможець народів". Такі чоловіки люблять спілкуватися та знайомитися з людьми. Саме їхня відкритість, приязність та активність подобаються рідним та друзям.

Віктор

З латинської мови ім'я Віктор перекладається як "переможець". Здобуло свою популярність ще на території Київської Русі, коли там з'явилося християнство. Хлопці, які мають це ім'я, багато часу віддають роботі. Їм важливо чимшвидше добиватися хороших результатів та втілювати мрії в реальність.

Артем

Ім'я Артем має давньогрецьке коріння. За однією версією, воно означає "той, хто має бездоганне здоров'я" або "непошкоджений". А за іншою – "присвячений Артеміді". У чоловіків, яким належить це ім'я, велике коло спілкування. У компанії вони люблять брати ініціативу на себе.