Для хорошої долі: 5 чоловічих імен, які притягують щастя
Батьки завжди сподіваються на хорошу долю для своїх дітей. Дехто вважає, що щастя та успіх навіть притягують певні імена, тому зупиняє свій вибір на таких варіантах.
Є чоловічі імена, які дійсно наділяють своїх власників певними особливостями та рисами характеру, які допомагають їм рухатися по житті. Детальніше про це розповість LifeStyle 24.
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Добірка чоловічих імен, які притягують щастя
Олександр
Ім'я Олександр є одним із найпопулярніших в Україні. Воно має давньогрецьке походження та трактується як "захисник". Такі чоловіки можуть досягти чималого успіху саме у кар'єрі. Річ у тім, що вони володіють лідерськими якостями характеру, які допомагають долати різні перешкоди у житті.
Олексій
Ім'я Олексій також виникло у Стародавній Греції. Здобувши свою популярність у часи Київської Русі, воно досі залишається у трендах. Має значення "захищати" або "оберігати". Власники цього імені дуже люблять свободу. Завдяки своїй амбіційності та рішучості, підкорюють значні вершини.
Микола
Українські батьки часто обирають для своїх дітей ім'я Микола. Воно утворилося від імені Ніколас, яке є давньогрецьким та тлумачиться як "переможець народів". Хлопці, яким належить це ім'я, володіють витривалим характером. Зазвичай вони займають керівні посади, на яких гарно себе проявляють.
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Анатолій
З латинської мови ім'я Анатолій перекладається як "східний". Йому також надають такі значення: "схід сонця", "світанок", "житель Анатолії". Це ім'я наділяє чоловіків хорошою інтуїцією та інтелектом. Винахідливість та волелюбність допомагають їм знаходити вихід з будь-яких складних ситуацій.
Олег
Ім'я Олег прийшло до нас зі Скандинавії, де трактується як "святий" або "священний". У німецькій мові має значення "щасливий", "світлий", "ясний". Такі хлопці – дуже впевнені у собі. Вони не лише мріють, але й роблять все, аби втілити плани в реальність якомога швидше.