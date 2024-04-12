Немов з казок: 4 рідкісні чоловічі імені, які зачаровують

Зазвичай рідкісні імена викликають неймовірне захоплення. До таких дітей часто прикуто багато уваги. Вони однозначно виділяються серед однолітків.

Останніми роками батьки звертають все більше уваги на ті варіанти, які можна почути не кожного дня. Список рідкісних імен для хлопчиків склав LifeStyle 24.

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Рідкісні чоловічі імена, які вам запам'ятаються

Кай

З тюркської мови ім'я Кай трактується як "міцний", а з перської – "знаменитий". Найчастіше зустрічається у Скандинавії. Згідно з грецькою версією, асоціюється з богинею Землі Геєю та має значення "народжений землею". Також є думка, що утворилося від латинського слова "kaius" ("щасливий").

Єлизар

Ім'я Єлизар має давньоєврейське походження та тлумачиться як "Бог допоміг". Особливої популярності на території Київської Русі набуло з приходом християнства. Раніше так називали хлопчиків, на яких батьки довго чекали. Це ім'я наділяє своїх власників сильним характером та добротою.

Як назвати сина / Фото Canva

Карім

Ім'я Карім прийшло до нас зі Стародавньої Персії. Воно має різні варіанти перекладу: "великодушний", "милосердний", "володар широкої душі", "чесний", "дорогий", "шанований". Це ім'я дуже поважається у мусульманській культурі – ймовірно, саме через своє значення.

Добриня

Ім'я Добриня має слов'янське коріння. Воно вважалося одним із найпопулярніших за часів Київської Русі. Означає "добрий", "завзятий", "добродушний". Хлопчикам, які мають це ім'я, точно не бракує енергії. Вони не бояться ризикувати, втілювати свої плани та ідеї в реальність.