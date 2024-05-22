4 чоловічі імені, які приваблюють у життя лише щастя

Звичайно, доля дитини залежить від виховання батьків. Адже вони повинні з малечку говорити сину чи дочці про правильні цінності. Однак ім'я також має потужну силу, тому цілком може впливати на життєвий шлях людини.

Серед великої кількості чудових імен є особливі, адже вони притягують до своїх власників щастя. Про які саме йдеться, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Добірка щасливих імен для хлопчиків

Макар

Ім'я Макар прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Вважається, що бога грому і блискавок Зевса колись ще називали Макаріосом. Це ім'я має значення "благословенний", "щасливий", "блаженний". Такі чоловіки добиваються успіхів у всіх сферах життя: коханні, кар'єрі та дружбі.

Веніамін

Ім'я Веніамін має давньоєврейське коріння. З івриту воно перекладається як "син правої руки", "щасливий син" або "син улюбленої дружини". Власники цього імені досягають хороших результатів у творчих професіях. Також у них часто з'являється можливість створити власний бізнес.

Перелік імен для хлопчиків / Фото Canva

Олександр

Ім'я Олександр популярне у різних країнах світу, зокрема і в Україні. Воно має давньогрецьке походження та утворилося з двох слів: "alexeo" ("захищати") та "andres" ("людина"), тому трактується як "захисник". Хлопці, яким належить це ім'я, завжди займають лідерські позиції.

Михайло

Ім'я Михайло виникло від давньоєврейського імені Міхаель, яке тлумачиться як "рівний Богу" або "подібний Богу". У таких чоловіків зазвичай багато друзів, адже вони є дуже комунікабельними та веселими. Однак на роботі проявляють свої серйозні якості характеру, аби все йшло за планом.