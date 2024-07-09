Відповідальні, впевнені й принципові: 5 жіночих імен, які приваблюють багатство

Кожне ім'я має свої особливості та характеристики, на які звертають увагу молоді батьки, коли думають, як назвати дитину. Відомо навіть, що деякі варіанти притягують гроші, тому вони є доволі популярними.

Вважається, що на багатство слід чекати Лідії, Дарині, Вікторії, Марині та Діані. Більше інформації про них читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Жіночі імена, які приваблюють гроші

Лідія

Ім'я Лідія має давньогрецьке походження. Воно трактується як "дівчина з Лідії" – раніше так називалася частина Малої Азії, тому також є значення "азійка". Згідно з італійською версією, перекладається як "гармонійна".

Лідія – сильна особистість, яка не поступиться принципам і не дасть себе образити. Інколи вона буває досить самовпевненою – саме через таку рису характеру й псуються стосунки з рідними та друзями.

Дарина

За однією теорією, ім'я Дарина – слов'янське та означає "подарована" або "дарована". Також вважається, що воно має давньоперсидське коріння та тлумачиться як "переможниця".

Дарина не звикла довго думати над своїми рішеннями, тому завжди дуже швидко їх приймає. Вона любить перебувати у центрі уваги, але не терплять критики – навіть конструктивної.

Добірка жіночих імен / Фото Canva

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Вікторія

Ім'я Вікторія – одне з найпопулярніших серед українців. З латинської мови воно перекладається як "перемога". Крім того, пов'язане з римською богинею перемоги.

Вікторія – дівчина, яка впевнена у собі та крокує до поставлених цілей, попри різноманітні перешкоди. Це допомагає їй підійматися по кар'єрних сходинках та здобути повагу від колег та керівництва.

Марина

Ім'я Марина утворилося від чоловічого – Марин. Воно має латинське походження і перекладається як "морська". До слова, у давні часи так називали богиню любові й краси Венеру.

Марина – відповідальна дівчина, яка все бере у свої руки. Біля неї постійно крутяться люди, яких притягує яскравість, почуття гумору, чарівність та мудрість цієї людини.

Діана

Ім'я Діана можна почути у різних країнах світу. Воно асоціюється з римською богинею Місяця та означає "посланниця благодіяння і здоров'я". Буває, що трактується як "божественна".

Діана – відкрита до людей, тому має велике оточення. Вона також гарно знаходить спільну мову з дітьми. Дівчина багато часу та сил віддає роботі, щоб досягнути у цій сфері значних успіхів.