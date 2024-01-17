10 чоловічих та жіночих імен, які випромінюють потужну енергетику та силу

Батькам слід ретельно думати над ім'ям для дитини. Багато людей обирають варіант, який випромінює неймовірну силу, аби він допомагав сину чи донці долати всі перешкоди на життєвому шляху.

Список таких імен шукайте у матеріалі. Він особливо згодиться батькам, у яких вже незабаром має народитися дитина. Тут є варіанти як для дівчаток, так і для хлопчиків.

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Добірка імен з потужною енергетикою

Ім'я Ітан має дуже давнє коріння, тому й випромінює потужну енергетику. З івриту воно перекладається як "сильний", "твердий". Саме через значення ім'я й додає силу характеру хлопчику.

Ім'я Одрі має англійське походження та означає "благородна сила". Воно символізує стійкість, витонченість, внутрішню силу та красу. Власники цього імені володіють неймовірним шармом.

Ім'я Матильда – німецького походження. Трактується як "могутня в бою". Також воно асоціюється з королевою Англії Матильдою, яка мала лідерські якості характеру: рішучість та хоробрість.

Ім'я Габріель означає "Бог – моя сила", "Божий герой". Його можна почути в різних країнах світу. Адже ім'я символізує духовну стійкість та силу.

Ім'я Валері прийшло до нас з латинської мови та означає "сила", "здоров'я". Воно неймовірно гарно звучить. Крім того, є дуже вишуканим та граціозним.

Імена з потужною енергетикою / Фото Unsplash

Ім'я Олександр має грецьке походження. Його тлумачать як "захисник народу", "покровитель". Значення цього імені повністю передає мужній характер його власників.

Ім'я Лео має латинське коріння та перекладається як "лев". Такі хлопчики дуже шляхетні. Вони люблять виділятися серед людей та бути в центрі уваги.

Ім'я Рівер асоціюється з природою, тому символізує стійкість та здатність адаптовуватися до різних умов. Крім того, випромінює гармонію, витривалість та особливу енергетику.

Ім'я Афіна символізує богиню мудрості, війни та стратегії. Його особливо шанували у Стародавній Греції. Вважається, що власниці цього імені – мудрі та відважні особистості.

Ім'я Аврора прийшло до нас зі Стародавнього Риму. Раніше так називалася богиня світанку. Тому ім'я й означає "світанок", "ранкове світло".