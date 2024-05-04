5 чарівних імен, якими варто назвати дитину в період великодніх свят

Великодні свята вже наближаються. У цей період деякі батьки чекають на народження сина чи доньки. Тож прийшов час подумати над тим, як назвати майбутню дитину.

LifeStyle 24 склав добірку імен для хлопчиків та дівчаток, які з'являться на світ на Великдень. Обирайте те, яке сподобається вам найбільше.

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Імена для дітей, які народяться під час великодній свят

Йосип

Давньоєврейське ім'я Йосип трактується як "нехай Бог винагородить", "буде доданий" або "додасться". Відомо, що саме Йосипу Ариматейському римський правитель Пілат віддав тіло Ісуса Христа, аби його поховали.

Власники цього імені не люблять сидіти на місці. Вони завжди прагнуть дізнаватися та пробувати щось нове, щоб самовдосконалюватися.

Марія

Ім'я Марія також давньоєврейське. Воно вважається одним із найпопулярніших в Україні та має кілька значень: "відкинута", "пані", "сумна", "гірка". Це ім'я належало не лише матері Сина Божого, але й мироносиці Марії Магдалині, яка одна з перших дізналася про воскресіння Ісуса Христа.

Такі жінки не є прихильницями великого кола спілкуванням. Їм достатньо мати декількох близьких друзів, яким можна довіритися.

Імена для хлопчиків та дівчаток / Фото Canva

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Яків

Давньоєврейське ім'я Яків означає "другий за народженням". Воно згадується в Біблії, оскільки так називався один із дванадцяти апостолів. Святого Якова вбили за наказом царя Ірода. Сталося це у Єрусалимі, де він проповідував.

Це ім'я наділяє хлопців сильним, хоробрим та рішучим характером. Вони не дозволяють людям забирати свою свободу та прагнуть до незалежності.

Соломія

Ім'я Соломія походить від слова "shalom". З івриту воно перекладається як "мир". Так називалася одна з жінок-мироносиць, які прийшли після смерті Господа до його гробу, аби змастити тіло миром.

Дівчата, яким належить це ім'я, мають складний та доволі імпульсивний характер. Їх неможливо переконати у чомусь, оскільки є досить впертими.

Іван

Ім'я Іван утворилося від імені Іоанн, яке перекладається як "подарунок Божий", "милість Божа", "помилуваний Богом". Воно дуже шанується в церкві, адже так називається той, хто похрестив Ісуса Христа, а також один з апостолів.

Такі чоловіки не люблять поспішати. Вони намагаються все робити спокійно та вважають, що так можна досягти неабиякого успіху у житті.