LifeStyle 24 составил подборку имен для мальчиков и девочек, которые появятся на свет на Пасху. Выбирайте то, которое понравится вам больше всего.

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Иосиф

Древнееврейское имя Иосиф трактуется как "пусть Бог вознаградит", "будет добавлен" или "добавится". Известно, что именно Иосифу Ариматейскому римский правитель Пилат отдал тело Иисуса Христа, чтобы его похоронили.

Владельцы этого имени не любят сидеть на месте. Они всегда стремятся узнавать и пробовать что-то новое, чтобы самосовершенствоваться.

Мария

Имя Мария также древнееврейское. Оно считается одним из самых популярных в Украине и имеет несколько значений: "отвергнутая", "госпожа", "печальная", "горькая". Это имя принадлежало не только матери Сына Божьего, но и мироносице Марии Магдалине, которая одна из первых узнала о воскресении Иисуса Христа.

Такие женщины не являются сторонницами большого круга общения. Им достаточно иметь нескольких близких друзей, которым можно довериться.

Имена для мальчиков и девочек / Фото Canva

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Иаков

Древнееврейское имя Иаков означает "второй по рождению". Оно упоминается в Библии, поскольку так назывался один из двенадцати апостолов. Святого Иакова убили по приказу царя Ирода. Произошло это в Иерусалиме, где он проповедовал.

Это имя наделяет ребят сильным, храбрым и решительным характером. Они не позволяют людям забирать свою свободу и стремятся к независимости.

Соломия

Имя Соломия происходит от слова "shalom". С иврита оно переводится как "мир". Так называлась одна из женщин-мироносиц, которые пришли после смерти Господа к его гробу, чтобы смазать тело миром.

Девушки, которым принадлежит это имя, имеют сложный и довольно импульсивный характер. Их невозможно убедить в чем-то, поскольку являются достаточно упрямыми.

Иван

Имя Иван образовалось от имени Иоанн, которое переводится как "подарок Божий", "милость Божья", "помилованный Богом". Оно очень почитается в церкви, ведь так называется тот, кто крестил Иисуса Христа, а также один из апостолов.

Такие мужчины не любят спешить. Они стараются все делать спокойно и считают, что так можно достичь большого успеха в жизни.