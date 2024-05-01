Мужчины, которые ставят семью на первое место, имеют определенные имена. Они становятся хорошими отцами и верными партнерами. Больше – в материале LifeStyle 24.

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Мужчины с этими именами – самые лучшие отцы

Ярослав

Славянское имя Ярослав состоит из двух частей: "яр" (ярый) и "слав" (слава). Поэтому его трактуют как "ярый славой" или "ярый и славный". Такие мужчины нравятся женщинам, и не зря. Поскольку они – хорошие семьянины, верные, честные, любят детей и заботятся о жене.

Александр

Имя Александр – древнегреческого происхождения, большую популярность получило и в Украине. Образовалось из двух слов: "alexeo" (защищать) и "andres" (человек), поэтому имеет соответствующее значение – "защитник". Владельцы этого имени – сторонники серьезных отношений, свободное время стараются проводить с ребенком.

Мужчины с этими именами – хорошие семьянины / Фото Canva

Матвей

Древнееврейское имя Матвей означает "Божий дар", "дар от Бога". Оно очень почитается в церкви, ведь когда-то принадлежало одному из двенадцати апостолов. Мужчины, которые имеют это имя, привыкли брать всю ответственность за семью на себя. Они стараются создать дома атмосферу любви.

Даниил

Имя Даниил имеет древнееврейские корни и переводится как "Бог мой судья", "судья мой Бог". В последние годы оно безумно популярно среди украинских родителей. Семья – самое важное в жизни этих ребят. Однако они могут достаточно долго выбирать себе жену, ведь очень требовательны.