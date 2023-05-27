Цікаві й милозвучні: 7 рідкісних імен для дівчаток, які здивують

Хтось любить називати дітей традиційними та звичними іменами, а для когось важлива унікальність. Ми підібрали 7 рідкісних імен для дівчат, які в останні роки трапляються дуже рідко.

Рідкісних імен є безліч, до того ж популярні імена в один час стають не такими відомими згодом. Деколи батьки навіть самостійно вигадують ім'я для дитини – так воно унікальним. 24 Канал підібрав список імен для дівчаток, які зараз вважаються рідкісними та особливими.

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Рідкісні імена для дівчаток

Ім'я Валентина має латинське та римське походження. У Стародавньому Римі існувало ім'я Валент – згодом від нього утворили зменшувальну форму Валентин. З часом його почали застосовувати і для дівчаток. Ім'я поширилось у християнських країнах через вшанування мучениці Валентини. Існують такі зменшувально-пестливі форми імені – Валочка, Валя, Валентинка.

Ім'я Надія не потребує перекладу, адже буквально означає надію й сподівання. Воно пішло з давньогрецького імені Елпіс, – так називали грецьку мученицю. Калька з імені Елпіс поширилась у слов'ян у формі "Надежда". Таке саме походження мають імена Віра та Любов.

Мрія – це ім'я також не потребує перекладу, адже у ньому батьки уособлюють любов та турботу до своєї дитини. Це рідкісне ім'я було поширеним в американців у формі Dream, а тепер його запозичують і українці.

Злата – слов'янське ім'я, що має єврейське походження. Вважають, що це ім'я з'явилось у Середньовіччі серед євреїв. Тоді популярним було ім'я Голда, що в перекладі з ідишу означає "золото". Згодом воно поширилося в слов'янських країнах. Ім'я Злата – одне з небагатьох, що затверджене православною церквою. Мучениця Злата Могленська свого часу жила в Болгарії та померла за віру.

Відоме нам ім'я Марта було дуже популярним близько десяти років тому, а тепер вважається рідкісним. Воно має давньоєврейське походження та з арамейської означає "пані", "господиня". За іншою версією, це арабське ім'я, що означає "відома". Також побутує думка, що іменем Марта називали дівчат, народжених у березні.

Ангеліна – це жіноче ім'я, що походить від латинської форми Angelinus, Angela. З грецької мови воно перекладаєтьс як "ангел", "вісник". Хоч це ім'я є доволі давнім, але ніколи не набувало популярності, навіть серед католиків та православних християн.

Ім'я Божена має старослов'янське коріння та означає "божа", "благословенна", "обдарована Богом". Його корені ведуть до Польщі, де побутувала форма Bożana. Сьогодні це ім'я популярне в Польщі, Чехії, Словенії, але є рідкісним в Україні.