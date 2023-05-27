Интересны и благозвучны: 7 редких имен для девочек, которые удивят

Кто любит называть детей традиционными и привычными именами, а для кого важна уникальность. Мы подобрали 7 редких имен для девушек, которые в последние годы встречаются очень редко.

Редких имен есть множество, к тому же популярные имена в одно время становятся не столь известными впоследствии. Иногда родители даже самостоятельно придумывают имя для ребенка – так оно уникально. 24 Канал подобрал список имен для девочек, которые сейчас считаются редкими и особенными.

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Редкие имена для девочек

Имя Валентина имеет латинское и римское происхождение. В Древнем Риме существовало имя Валент – впоследствии от него образовали уменьшительную форму Валентин. Со временем его стали использовать и для девочек. Имя распространилось в христианских странах из-за чествования мученицы Валентины. Существуют такие уменьшительно-ласкательные формы имени – Валочка, Валя, Валентинка.

Имя Надежда не нуждается в переводе, ведь буквально означает надежду и надежду. Оно ушло из древнегреческого имени Элпис, – так называли греческую мученицу. Калька по имени Элпис распространилась у славян в форме "Надежда". Такое же происхождение имеют имена Вера и Любовь.

Мрия – это имя также не требует перевода, ведь в нем родители олицетворяют любовь и заботу к своему ребенку. Это редкое имя было распространено у американцев в форме Dream, а теперь его заимствуют и украинцы.

Злата – славянское имя, имеющее еврейское происхождение. Считается, что это имя появилось в Средневековье среди евреев. Тогда популярно было имя Голда, что в переводе с идиша означает "золото". Впоследствии оно распространилось в славянских странах. Имя Злата – одно из немногих, утвержденное православной церковью. Мученица Злата Могленская в свое время жила в Болгарии и умерла за веру.

Известное нам имя Марта было очень популярно около десяти лет назад, а теперь считается редким. Оно имеет древнееврейское происхождение и по-арамейскому означает "госпожа", "хозяйка". По другой версии, это арабское имя, означающее "известная". Также существует мнение, что именем Марта называли девушек, рожденных в марте.

Ангелина – это женское имя, происходящее от латинской формы Angelinus, Angela. С греческого языка оно переводится как "ангел", "вестник". Хотя это имя довольно древнее, но никогда не приобретало популярности, даже среди католиков и православных христиан.

Имя Божена имеет старославянские корни и означает "божья", "благословенная", "одаренная Богом". Его корни ведут в Польшу, где была форма Bożana. Сегодня это имя популярно в Польше, Чехии, Словении, но редко в Украине.