Вартують уваги: імена, які давали новонародженим на Житомирщині

Імена, які обирають українці, вражають різноманітністю. Тут можна почути ймення різного походження. Цікаво, які зараз вподобання в нашій країні.

Ім'я відокремлює нас від інших людей. Воно дає ідентичність та робить унікальними. До того ж це перша річ, яку дізнаються про нас інші люди. Дізнаймося, які імена своїм дітям давали жителі Житомирської області.

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Традиційні імена для дітей на Житомирщині

Традиційність – ось, що обирали мешканці Житомирської області. Їм подобаються добре відомі та популярні ймення як для дівчат, так і для хлопців. Їхні вподобання – доволі цікаві.

Наприклад, для немовлят-дівчаток вибір зупинився на йменнях:

Аліна, Аліса, Алісія, Ангеліна, Анна, Анастасія, Аріна, Богдана, Валентина, Валерія, Варвара, Вероніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, Єва, Єлизавета, Злата, Карина, Катерина, Kipa, Маргарита, Марія, Марта, Мілана, Мирослава, Ніколь, Олександра, Поліна, Софія, Соломія, Юлія, Яна.



Дівчинка / Фото "Шпалерина робочий стіл"

Не пасли задніх і ті, хто народив хлопчика. Вони надалали перевагу таким чоловічим іменам, як Андрій, Артем, Артур, Богдан, Володимир, Владислав, Даниїл, Данило, Денис, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Ілля, Кирило, Лев, Макар, Максим, Марк, Мар'ян, Матвій, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Стефан, Тимофій, Тимур, Юрій, Ян, Ярослав.

Рідкісні імена на Житомирщині

На Житомирщині, як і в будь-якій іншій області, є поціновувачі нового та експериментального. Тож деякі з них обирали імена вкрай небанальні та неповсякденні, аби дитина відчувала себе особливою.

Жіночими рідковживаними йменнями у Житомирській області стали Аврора, Агата, Аделіна, Адріана, Альбіна, Альвіна, Анелія, Анісія, Божена, Габріелла, Даяна, Даріана, Ділара, Домініка, Еліна, Ельвіра, Еліана, Еміра, Емма, Естер, Ілона, Іларія, Ліана, Ліка, Лія, Маліка, Меліса, Міла, Мілена, Міра, Мія, Моніка, Ніколетта, Ніколоз, Олівія, Радміра, Роза, Роксолана, Сабіна, Сандра, Стелла, Стефанія, Теона, Уляна.

Для хлопчиків теж підбирали максимально нетипові та особливі варіанти.



Хлопчик / Фото 123RF Stocks Photo