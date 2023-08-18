Имя отделяет нас от других людей. Оно дает идентичность и делает уникальными. К тому же это первая вещь, которую узнают о нас другие люди. Узнаем, какие имена своим детям давали жители Житомирской области.

Вау Вызывают подъем: самые красивые европейские имена для девочек и мальчиков

Традиционные имена для детей в Житомирской области

Традиционность – вот что выбирали жители в Житомирской области. Им нравятся хорошо известные и популярные имена как для девушек, так и для ребят. Их предпочтения – довольно интересные.

Например, для младенцев-девочек выбор остановился на именованиях:

Алина, Алиса, Алисия, Ангелина, Анна, Анастасия, Арина, Богдана, Валентина, Валерия, Варвара, Вероника, Виктория, Дарья, Эвелина, Эмилия, Ева, Елизавета, Злата, Карина, Екатерина, Kipa, Маргарита, Мария, Марта, Милана, Мирослава, Николь, Александра, Полина, София, Соломия, Юлия, Яна.



Девочка / Фото "Обои рабочий стол"

Не отстали и те, кто родил мальчика. Они предпочли такие мужские имена, как Андрей, Артем, Артур, Богдан, Владимир, Владислав, Даниил, Даниил, Денис, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илья, Кирилл, Лев, Макар, Максим, Марк, Марьян, Матвей, Михаил, Назар, Никита, Александр, Стефан, Тимофей, Тимур, Юрий, Ян, Ярослав.

Редкие имена в Житомирской области

В Житомирской области, как и в любой другой области, есть ценители нового и экспериментального. Поэтому некоторые из них выбирали имена крайне небанальные и необычные, чтобы ребенок чувствовал себя особенным.

Женскими редкоупотребляемыми именами в Житомирской области стали Аврора, Агата, Аделина, Адриана, Альбина, Альвина, Анелия, Анисия, Божена, Габриэлла, Даяна, Дариана, Дилара, Доминика, Элина, Эльвира, Элиана, Эмира, Эмма, Эстер, Илона, Илария , Лика, Лия, Малика, Мелисса, Мила, Милена, Мира, Мия, Моника, Николетта, Николоз, Оливия, Радмира, Роза, Роксолана, Сабина, Сандра, Стелла, Стефания, Теона, Ульяна.

Для мальчиков тоже подбирали максимально нетипичные и особенные варианты.



Мальчик / Фото 123RF Stocks Photo