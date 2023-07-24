Які імена обирали дітям на Львівщині: ви ще таких не чули
Джерело:"Твоє місто"
У Львівській області люди мають свої смаки та вподобання. Є такі імена, які батькам подобаються найбільше.
Хтось обирає ім'я дитині за звучанням, хтось – дотримуючись сімейних традицій, а дехто – шукає екзотичні ймення скрізь, де може. Цікаво, а яким іменам надають перевагу жителі Львівської області.
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Як називали дітей на Львівщині
У 2023 році батьки найчастіше обирали для хлопчиків такі імена як Артем і Матвій. А дівчаток переважно називали Вероніка та Анастасія.
Деякі батьки не особливо люблять експериментувати та ускладнювати собі життя. Вони зупиняються на традиційних йменнях. Зокрема, у першому півріччі 2023 року під час реєстрації народження у Львівській області вибір був таким:
- для хлопчиків – Артур, Данило, Давид, Максим, Марко, Роман, Владислав і Тимофій.
- для дівчаток – Емілія, Анна, Вікторія, Єва, Софія, Мілана, Аліна та Марія.
Але не всі погоджуються з традиційними іменами. Для декого – це не цікаво та банально, тож обирає щось більш унікальне. Йдеться про рідкісні імена, які обирають зазвичай у шлюбах з іноземцями:
- Використовували імена іншомовного походження. Зокрема, для хлопців – Мойсей, Шимон, Даміан, Савелій. Іншими рідкісними іменами були Яромир, Левко, Всеволод, Устим, Наум та Богуслав.
- У іменах для дівчаток також фантазія працювала на всі 100%. Тому деякі батьки називали своїх дітей так: Адель, Дорофея, Меліса, Селена, Моніка, Рута, Грета, Леля, Філомена, Маліка.