Легко та без сліз: 5 лайфхаків, як нарізати цибулю

Цибуля – це корисна рослина, яка є незмінним інгредієнтом до багатьох страв. Однак часто процес нарізання цибулі перетворюється на справжнє випробування на міцність. Про те як зробити це без сліз – читайте далі.

Цибуля містить у своєму складі речовину, яка називається "лакриматор". Під час нарізання лакриматор випаровується та проникає в очі людини, через що виділяються сльози, пише 24 Канал.

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5 лайфхаків, як легко нарізати цибулю без сліз

Цікаво, що в перекладі з латинської мови слово "лакриматор" означає сльоза. Така речовина подразнює слизові оболонки очей, що спричиняє сльозотечу. Тому розглянемо дієві поради, які допоможуть почистити цибулю без зайвих емоцій.

Вода

Для того, щоб нарізати цибулю без сліз, можна скористатися звичайною водою. В такому разі існує два методи.

Для першого методу потрібно занурити ніж у холодну воду. Це допоможе знизити вплив речовини на очі. У другому – помістити цибулю на декілька хвилин у воду. Можна скористатися двома способами водночас, тоді ризик, що нарізання викличе сльозотечу, знизиться до мінімуму.



Вода допоможе нарізати цибулю без сліз / Фото Canva

Лимон

Мало хто знає, що лимон має здатність нейтралізувати специфічні властивості цибулі. Саме у лимонній кислоті містяться спеціальні речовини, які можуть захистити очі від подразнення.

Для цього достатньо свіжим лимоном змастити дошку для нарізання та ніж, який ви будете використовувати.



Лимон допоможе почистити цибулю без сліз / Фото Canva

Заморожування

Один з найпопулярніших лайфхаків, що допомагає нарізати цибулю без зайвих емоцій, є заморожування. У такому разі варто покласти цибулю в морозильну камеру на 15 – 20 хвилин.

Крім того, також можна помістити в холодильник на декілька хвилин ніж, яким нарізатимете цибулю. Підкреслимо, що ніж краще обрати без зубців. Це допоможе полегшити процес чищення цибулі.



Можна покласти цибулю в холодильник для легшого нарізання / Фото Canva

Витяжка

Щоб цибуля не подразнювала очі, варто увімкнути витяжку. Вона зможе розсіяти пари, які виділятимуться з рослини по всій кімнаті. Крім того, потрібно провітрити приміщення: відкрити вікно, вентиляцію чи двері. Тоді концентрація пекучої речовини в повітрі зменшиться.

Свічка

Якщо ви не можете скористатися витяжкою чи створити легкий протяг, то варто взяти звичайну свічку. Вона здатна усунути певну кількість парів лакриматора в повітрі. Для цього потрібно поставити запалену свічку біля місця, де ви нарізаєте цибулю.



Способи, як нарізати цибулю без сліз / Фото Canva