Як легко наточити ніж без точила: геніальні поради у домашніх і польових умовах

Після довгого користування навіть найгостріший ніж втрачає свої властивості. Якщо вам потрібно швидко й тонко щось порізати, а точила немає – вам допоможуть ці прості поради.

Мало не кожному знайома ситуація, коли затупився ніж, але точила чи іншого спеціального обладнання немає. Тупий ніж не тільки завдає незручності, але й може бути небезпечним. Поради від 24 Каналу підійдуть не тільки для дому, але й у "польових умовах".

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Тарілка або чашка

Візьміть порцеляновий або керамічний посуд: тарілку або чашку, та переверніть її. Якщо ободок на дні має нерівності і є шорстким, він ідеально підійде для того, щоб заточити ніж.

Нахиліть посуд під кутом та швидко проведіть по дні ножем.

Після процедури сполосніть ніж у воді.

Пилка для нігтів

Звичайна пилочка для нігтів може врятувати затупілий ніж.

Покладіть пилочку на тверду поверхню шорсткою стороною та обережно притримуйте її руками.

Проведіть ножем по поверхні пилочки кілька разів так, щоб став помітним результат.



Як нагострити ніж / Фото Unsplash

Наждачний папір

Візьміть наждачний папір та обгорніть ним лінійку або шматок дерева так, щоб шорстка сторона була зовні.

Притримуючи цю конструкцію, кількома механічними рухами проведіть лезом ножа по папері.

Цей спосіб часто використовують і для того, щоб точити ножі м'ясорубки.

Камінь

Якщо ви на вулиці чи проводите час на пікніку – цей варіант ідеально підійде. Візьміть гладкий камінь, шматок цементу або цеглу та проведіть по його поверхні лезом ножа від рукоятки до кінчика.

Є й інший варіант: притуліть два камені один до одного та проведіть ножем між ними кілька разів.

Опісля добре промийте ніж та витріть насухо.

Ще один ніж

Це доволі популярний та простий спосіб, але він займає чимало часу. Візьміть два ножі та проводьте один по одному стругаючими рухами.

Будьте обережними під час рухів, щоб не поранитися.

. Щоб впоратися з цим завданням швидше, скропіть поверхню каменя водою.