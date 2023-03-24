Як легко наточити ніж без точила: геніальні поради у домашніх і польових умовах
24 березня 2023, 18:37Читать новость на русском
Після довгого користування навіть найгостріший ніж втрачає свої властивості. Якщо вам потрібно швидко й тонко щось порізати, а точила немає – вам допоможуть ці прості поради.
Мало не кожному знайома ситуація, коли затупився ніж, але точила чи іншого спеціального обладнання немає. Тупий ніж не тільки завдає незручності, але й може бути небезпечним. Поради від 24 Каналу підійдуть не тільки для дому, але й у "польових умовах".
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Тарілка або чашка
- Візьміть порцеляновий або керамічний посуд: тарілку або чашку, та переверніть її. Якщо ободок на дні має нерівності і є шорстким, він ідеально підійде для того, щоб заточити ніж.
- Нахиліть посуд під кутом та швидко проведіть по дні ножем.
- Після процедури сполосніть ніж у воді.
Пилка для нігтів
- Звичайна пилочка для нігтів може врятувати затупілий ніж.
- Покладіть пилочку на тверду поверхню шорсткою стороною та обережно притримуйте її руками.
- Проведіть ножем по поверхні пилочки кілька разів так, щоб став помітним результат.
Як нагострити ніж / Фото Unsplash
Наждачний папір
- Візьміть наждачний папір та обгорніть ним лінійку або шматок дерева так, щоб шорстка сторона була зовні.
- Притримуючи цю конструкцію, кількома механічними рухами проведіть лезом ножа по папері.
- Цей спосіб часто використовують і для того, щоб точити ножі м'ясорубки.
Камінь
- Якщо ви на вулиці чи проводите час на пікніку – цей варіант ідеально підійде. Візьміть гладкий камінь, шматок цементу або цеглу та проведіть по його поверхні лезом ножа від рукоятки до кінчика.
- Є й інший варіант: притуліть два камені один до одного та проведіть ножем між ними кілька разів.
- Опісля добре промийте ніж та витріть насухо.
Ще один ніж
- Це доволі популярний та простий спосіб, але він займає чимало часу. Візьміть два ножі та проводьте один по одному стругаючими рухами.
- Будьте обережними під час рухів, щоб не поранитися.