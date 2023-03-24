Як легко наточити ніж без точила: геніальні поради у домашніх і польових умовах

24 березня 2023, 18:37
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Після довгого користування навіть найгостріший ніж втрачає свої властивості. Якщо вам потрібно швидко й тонко щось порізати, а точила немає – вам допоможуть ці прості поради.

Мало не кожному знайома ситуація, коли затупився ніж, але точила чи іншого спеціального обладнання немає. Тупий ніж не тільки завдає незручності, але й може бути небезпечним. Поради від 24 Каналу підійдуть не тільки для дому, але й у "польових умовах".

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Тарілка або чашка

  • Візьміть порцеляновий або керамічний посуд: тарілку або чашку, та переверніть її. Якщо ободок на дні має нерівності і є шорстким, він ідеально підійде для того, щоб заточити ніж. 
  • Нахиліть посуд під кутом та швидко проведіть по дні ножем. 
  • Після процедури сполосніть ніж у воді.

Пилка для нігтів

  • Звичайна пилочка для нігтів може врятувати затупілий ніж.
  • Покладіть пилочку на тверду поверхню шорсткою стороною та обережно притримуйте її руками.
  • Проведіть ножем по поверхні пилочки кілька разів так, щоб став помітним результат. 


Як нагострити ніж / Фото Unsplash

Наждачний папір

  • Візьміть наждачний папір та обгорніть ним лінійку або шматок дерева так, щоб шорстка сторона була зовні.
  • Притримуючи цю конструкцію, кількома механічними рухами проведіть лезом ножа по папері. 
  • Цей спосіб часто використовують і для того, щоб точити ножі м'ясорубки.

Камінь

  • Якщо ви на вулиці чи проводите час на пікніку – цей варіант ідеально підійде. Візьміть гладкий камінь, шматок цементу або цеглу та проведіть по його поверхні лезом ножа від рукоятки до кінчика. 
  • Є й інший варіант: притуліть два камені один до одного та проведіть ножем між ними кілька разів.
  • Опісля добре промийте ніж та витріть насухо.
Порада

. Щоб впоратися з цим завданням швидше, скропіть поверхню каменя водою.

Ще один ніж

  • Це доволі популярний та простий спосіб, але він займає чимало часу. Візьміть два ножі та проводьте один по одному стругаючими рухами.
  • Будьте обережними під час рухів, щоб не поранитися.
Автор: Марія Касій