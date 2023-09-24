Як правильно обрізати дерева восени: важливі поради від агронома-садівника

Обрізка дерев восени, зокрема, допомагає знищити хворі, пошкоджені або в'ялі гілки. Завдяки цьому можна запобігти розповсюдженню хвороб та інфекцій на цілий стовбур. Також обрізка сприяє збереженню сили та життєздатності дерева.

Агроном-садівник Олександр Андращук розповів, коли найкраще обрізати дерева восени і як правильно це робити, передає 24 Канал.

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Коли найкраще обрізати дерева

Термін обрізки – листопад – початок квітня. Весь цей період можна обрізати, але найкраще робити це в березні.

Андращук зазначив, що для обрізання мають бути певні мінусові температури, адже проходять деякі біохімічні реакції. Після цього дерево вже готове.

Якщо було -3...-5, то цього достатньо, щоб розпочати обрізку,

– підкреслив агроном-садівник.

Як обрізати дерева восени / Pixabay

Які є способи обрізки

Експерт виділив два способи обрізки – укорочення і видалення гілок. Пояснив, якщо нам потрібно крону зробити густішою, використовуємо перший. Тобто повністю не вирізаємо, а просто робимо її укорочення.

Якщо навпаки, – крона загущена, то там менше застосовують спосіб укорочення, а в основному видаляють гілки.

Які основні принципи видалення гілок

Дерево складається зі штамбу 60 – 80 сантиметрів. Може бути менше, залежно від підщепи. Далі йдуть основні гілки. Оптимальний кут від вертикалі 45 – 60 градусів.

Потім на відстані від центрального провідника на них утворюють гілки напівскелетні. Вони теж мають бути під кутом 45 градусів. Основний принцип видалення лишніх гілок – щоб між ними були певні відстані.

Ми дивимося від кутів, тому що є багато гілок такого плану, їх називають жировики. Вони ростуть вертикально вгору і дуже сильні. Такі гілки, як правило, не підходять ні для формування крони, і на них не формуються врожай, тому вони просто видаляються,

– підкреслив Андращук.

Агроном-садівник пояснив, що це гілки, які ростуть всередині крони, або, наприклад, дуже сильні вертикальні гілки. Вони найчастіше розміщуються на скелетних або на напівскелетних гілках.