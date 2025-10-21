Як гарно привітати з днем народження іменинника: теплі побажання у картинках і словах

Адже хочеться, щоб привітання було зворушливим та оригінальним. Незалежно від того, чи звертаєтеся ви до близького друга, родича чи колеги, головне – вкласти у свої слова душу. Саме тому, якщо ви прагнете знайти спосіб висловити свої найщиріші почування, то варто звернути увагу на привітання, оформлені у формі прози, віршів та картинок. 24 Канал зібрав гарну добірку, де ви можете знайти красиві побажання на будь-який смак.

Як гарно вітати з днем народження?: картинки, проза й вірші

З Днем народження! Хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день повниться веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею! Щастя і радощів у домівку, здоров'я і добробуту родині, натхнення і творчості для душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя – в серце!

***

Вітаю з днем народження! Сьогодні я хочу побажати тобі, щоб усе твоє життя було наповнене тільки найкращими моментами. Нехай удача завжди буде під рукою, достойні люди будуть поруч, а Янгол-охоронець завжди тебе захищає.

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

З днем народження вітаю,

Миру й радості бажаю.

Бажаю теплих ясних днів

І романтичних вечорів.

Удача хай не покидає,

Хай серце радість зігріває.

Любов у домі процвітає,

А лихо геть хай відлітає.

Бажаю успіху й достатку,

Всіх благ, кохання та добра.

Хай добрим буде кожен крок

До здійснення своїх думок.

***

Я з днем народження вітаю

Та дуже щиро побажаю

Здоров'я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

Кохання, спокою, надії,

Щоби збулися ваші мрії,

А ще достатку і тепла,

Добробуту й добра.

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

Бажаю тобі величезного щастя, шаленого кохання, міцного здоров'я. Нехай у твоєму житті буде багато пам’ятних, веселих і добрих спогадів. Нехай всі твої мрії завжди здійснюються, а цілі – досягаються. Бажаю завжди залишатися доброю, щирою людиною. Вітаю з днем народження!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Бажаю залишатися неперевершеною людиною. Бажаю довгого цікавого життя. Бажаю сміливості у своїх прагненнях. Бажаю успіху у всіх справах. Бажаю щирого кохання, душевного спокою, міцних сил, гармонії та здоров'я.

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

Тебе я з днем народження вітаю,

Добра тобі і щастя я бажаю.

Хай янгол-охоронець зберігає,

А лихо хай ніколи не чіпає.

Завжди щоби хотілось тобі жити

І не було хвилини, щоб тужити,

Щоб друзі завжди поруч були вірні,

А вдома щоб тебе чекали рідні.

Щоб ввечері було с ким чай попити

І тихо по душах поговорити.

Хотілось би вітати і вітати,

Та у віршах всього не написати.

Я від душі тобі бажаю вдачі,

І очі хай від радості лиш плачуть.

***

Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля вам радість завжди дарувала!