Як гарно привітати з днем народження іменинника: теплі побажання у картинках і словах

Адже хочеться, щоб привітання було зворушливим та оригінальним. Незалежно від того, чи звертаєтеся ви до близького друга, родича чи колеги, головне – вкласти у свої слова душу. Саме тому, якщо ви прагнете знайти спосіб висловити свої найщиріші почування, то варто звернути увагу на привітання, оформлені у формі прози, віршів та картинок. 24 Канал зібрав гарну добірку, де ви можете знайти красиві побажання на будь-який смак.
Дивіться також Що написати у записці до квітів: добірка щирих підписів на всі випадки життя
Як гарно вітати з днем народження?: картинки, проза й вірші
З Днем народження! Хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день повниться веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною працею! Щастя і радощів у домівку, здоров'я і добробуту родині, натхнення і творчості для душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя – в серце!
***
Вітаю з днем народження! Сьогодні я хочу побажати тобі, щоб усе твоє життя було наповнене тільки найкращими моментами. Нехай удача завжди буде під рукою, достойні люди будуть поруч, а Янгол-охоронець завжди тебе захищає.
Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24
***
З днем народження вітаю,
Миру й радості бажаю.
Бажаю теплих ясних днів
І романтичних вечорів.
Удача хай не покидає,
Хай серце радість зігріває.
Любов у домі процвітає,
А лихо геть хай відлітає.
Бажаю успіху й достатку,
Всіх благ, кохання та добра.
Хай добрим буде кожен крок
До здійснення своїх думок.
***
Я з днем народження вітаю
Та дуже щиро побажаю
Здоров'я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися ваші мрії,
А ще достатку і тепла,
Добробуту й добра.
Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24
До речі, наша редакція вже публікувала привітання з днем народження у листівках з букетами квітів.
***
Бажаю тобі величезного щастя, шаленого кохання, міцного здоров'я. Нехай у твоєму житті буде багато пам’ятних, веселих і добрих спогадів. Нехай всі твої мрії завжди здійснюються, а цілі – досягаються. Бажаю завжди залишатися доброю, щирою людиною. Вітаю з днем народження!
***
Вітаю з днем народження! Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Бажаю залишатися неперевершеною людиною. Бажаю довгого цікавого життя. Бажаю сміливості у своїх прагненнях. Бажаю успіху у всіх справах. Бажаю щирого кохання, душевного спокою, міцних сил, гармонії та здоров'я.
Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24
***
Тебе я з днем народження вітаю,
Добра тобі і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець зберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось тобі жити
І не було хвилини, щоб тужити,
Щоб друзі завжди поруч були вірні,
А вдома щоб тебе чекали рідні.
Щоб ввечері було с ким чай попити
І тихо по душах поговорити.
Хотілось би вітати і вітати,
Та у віршах всього не написати.
Я від душі тобі бажаю вдачі,
І очі хай від радості лиш плачуть.
***
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля вам радість завжди дарувала!
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.