"Волосся в шоці": Надя Дорофєєва назвала 8 порад щодо догляду за волоссям
7 вересня 2023, 19:19Читать новость на русском
Джерело:Надя Дорофєєва
Співачка Надя Дорофєєва розповіла про догляд за волоссям. Артистка назвала кілька вдалих порад, якими користується сама.
Українська співачка Надя Дорофєєва нечасто експериментує з волоссям, але вміло за ним доглядає. Вона поділилась порадами, як відростити красиве та довге волосся.
Цікаво Трендовий осінній манікюр: ідеї у фото, які точно вам сподобаються
Поради щодо догляду від Наді Дорофєєвої
- Ховати волосся від прямих сонячних променів. Найкраще з цим завданням впорається кепка.
- Не сушити волосся природним шляхом.
- Сушити волосся феном у правильний спосіб та тримати його у напрямку росту волосся.
- Розчісуватись перед миттям, щоб волосся не плуталось.
- Підбирати девайси для волосся відповідно до свого типу волосся – щоб вони підлаштовувалися під стан та зберігали вологу.
- Підбирати шампунь за типом шкіри голови. Кондиціонер, маску та незмивні засоби – за типом щільності волосся. Варто не забувати й про те, що шампунь треба змивати двічі.
- Робити живильні маски 1 – 2 рази на тиждень.
- Масажувати шкіру голови – це знімає тонус та стимулює ріст волосся. Масаж можна робити обережно пальцями або спеціальною насадкою з прогумованими зубчиками.