"Волосы в шоке": Надя Дорофеева назвала 8 советов по уходу за волосами

7 сентября 2023, 20:26
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Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева рассказала об уходе за волосами. Артистка назвала несколько удачных советов, которыми пользуется сама.

Украинская певица Надя Дорофеева нечасто экспериментирует с волосами, но умело за ними ухаживает. Она поделилась советами, как отрастить красивые и длинные волосы.

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Советы по уходу от Нади Дорофеевой

  • Укрывать волосы от прямых солнечных лучей. Лучше всего с этой задачей справится кепка.
  • Не сушить волосы естественным путем.
  • Сушить волосы феном правильным способом и держать их в направлении роста волос.
  • Расчесываться перед мытьем, чтобы волосы не путались.
  • Подбирать аксессуары для волос в соответствии со своим типом волос – чтобы они подстраивались под состояние и сохраняли влагу.
  • Подбирать шампунь по типу кожи головы. Кондиционер, маску и несмываемые средства – по типу плотности волос. Следует не забывать и о том, что шампунь нужно смывать дважды.
  • Делать питательные маски 1 – 2 раза в неделю.
  • Массировать кожу головы – это снимает тонус и стимулирует рост волос. Массаж можно делать осторожно пальцами или специальной насадкой с прорезиненными зубчиками.

 

Автор: Марія Касій