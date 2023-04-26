Вирощуємо магнолію в домашніх умовах: чим підживлювати і як доглядати
Магнолія – дивовижне дерево, котре манить своєю красою. Для успішного росту їй потрібні особливі умови. Потрібно знати, як доглядати за цим деревом у домашніх умовах.
Магнолія – декоративне дерево, яке росте всього місяць. Максимально вона виростає до 3-4 метрів. Проте краса магнолії вражає кожного, хто її хоча б раз бачив. А як доглядати за магнолією у домашніх умовах – підкаже 24 Канал.
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Що треба знати про магнолію
Магнолії не є вимогливими в догляді, але все ж таки їм потрібні гарні умови для зростання. Вони доволі швидко ростуть та їх не вражають шкідники. Якщо посадите магнолію, вирощену в посудині, у землю навесні, то вона буде дуже добре рости. Значний приріст буде помітний вже в перший рік.
Ділянка для саджання дерева має бути захищена від сильного вітру та протягів, аби вони не охолоджували її взимку та не висушували влітку. Не потрібно заощаджувати на перепрілому компості. Якщо ж земля дуже щільна, варто розбавити її піском чи іншим розпушувачем. У жодному разі не можна допускати застою води, якщо є потреба, можна зробити дренаж.
Вирощування й догляд
- Магнолії будуть дуже швидко рости, якщо щедро їх поливати. Це можна зробити за допомогою відра. Під кожне дерево треба виливати 3-4 відра води 1 раз на 7 днів.
- Якщо земля – піщана або дуже сухо, частоту поливів треба збільшити. У цієї рослини поверхнева коренева система. Тож її варто розпушувати вглиб десь на 20 сантиметрів.
- Забороняється розпушувати ґрунт лопатою чи граблями, тому що корінь рослини є дуже чутливим. Позбуватися бур'янів радять руками, щоб не пошкодити корінь рослини.
- Магнолії треба підживлювати через 2 роки з моменту посадки саджанця. Рекомендується внести нітроамофоску, близько 20 грамів на відро води. Середня кількість – 40 літрів під одне дерево.
- Добрива треба використовувати тільки спеціально призначені для магнолій.
- Обрізку магнолій можна робити лише під час формуванні крони дерева. Протягом року 1 раз рекомендується провести санітарне обрізання сухих і пошкоджених гілок.
- Густі крони варто прорідити. Зрізи дерев треба обробляти садовим варом.