Поливати чи ні: 5 правил, як доглядати за кактусами, які ви могли не знати

Кактуси доволі часто можна побачити біля комп'ютерів та на підвіконнях. Вважається, що вони частково вбирають шкідливе випромінювання. Водночас ця рослина є доволі примхливою в умовах, тож треба знати, як за нею доглядати.

Кактуси – популярні рослини, які висаджують в Україні. Ті, які можна побачити на підвіконнях називають карликовими. Вони доволі компактні та не займають багато місця. Як доглядати за кактусом у домашніх умовах – розповість 24 Канал.

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Як доглядати за кактусом вдома

Велику роль у зростанні кактусів відіграє розміщення. Їм потрібно багато світла, тому краще ставити їх біля вікна на південному або західному боці. Якщо ви не маєте можливості розмістити їх біля вікна, то краще додатково освітлювати спеціальними лампами.



Кактус на підвіконні / Фото Canva

Треба звернути увагу на полив. Усі хоча б раз чули, що кактуси люблять сухе повітря та не потребують багато вологи. Тому поливати їх треба, відштовхуючись від їхнього стану та пори року. Влітку рекомендується поливати їх раз на тиждень, а взимку – не частіше 1 разу на місяць. Варто подивитися, чи висохла земля перед наступним поливом.

Ґрунт теж має значення у вирощуванні кактусів. Їм потрібна добре дренована земля, щоб не було застою вологи. Тож треба купувати спеціальний ґрунт для кактусів або додавати до звичайної землі піску, щоб покращити дренаж.



Кактус у землі / Фото Vetobereg. Kiyv

Враховуємо й температуру. Кактуси люблять тепло, але не переносять морозів. Не треба їх ставити біля тих вікон, які можуть взимку замерзати.

Звичайно догляд за квітами є вирішальним у їх вирощуванні. Якщо у вашого кактуса з'явилися квіти, не варто забувати про них. Адже вони можуть потребувати поливу чи удобрення. Найкраще підійдуть спеціальні мінеральні комплекси для кактусів.