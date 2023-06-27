Не допускайте цих погрішностей, якщо хочете, щоб азалія цвіла

Азалія належить до вічнозелених чагарників з прекрасними квітами. Її ще називають рододендрон. Іноді в неї сипляться квітки та опадає листя.

Якщо ви помітили певні зміни у квітці, це ознаки того, що ви неправильно за нею доглядаєте. Є шанс все змінити. Які типові помилки роблять садівники під час вирощування та як їм запобігти – знає 24 Канал.

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Догляд за азалією: головні правила

Категорично заборонено вирощувати кілька кущів азалії в одному горщику, бо вони заважатимуть одна одній, коли будуть рости. Зокрема, 2 кущі можуть погубити третій, як наслідок, коріння буде гнити та здорові квіти можуть постраждати.



Азалія в горщику / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Азалії потрібне яскраве світло, втім, через пряме сонячне проміння листя може жовтіти й опадати. Взимку краще поставити її на південний бік, якщо їй не вистачатиме світла.

Сухе повітря є тим фактором, який псує нашу квітку. Щоб азалія цвіла, температура в приміщенні має бути не більше +20 градусів. Чим менше – тим краще. Бажано зволожувати повітря в кімнаті розпилювачем, не потрапляючи на листя. Якщо на вашому балконі тінь, можете влітку перенести рослину туди.

Азалію потрібно вчасно та щедро поливати, десь 3 рази в тиждень. Ґрунт в горщику має бути зволоженим, слідкуйте, щоб він не пересихав. Коли дуже спекотно, треба давати їм пити частіше.



Полив азалій / Фото "Мова квітів"

коли полили – решту води з піддона слід злити;

землю зволожуємо відстояною або талою водою;

відстояною або талою водою; у воду можна додати кілька крапель лимонного соку, щоб квітка краще цвіла.

Азалія краще росте на ґрунтах з підвищеною кислотністю. Буде простіше придбати спеціальну землю. Якщо готуєте суміш вдома, то до земельної суміші треба додати хвойну землю та перегній з піском. На дно горщика стелять шар дренажу, згодиться й керамзит.



Пересадка азалій / Фото Flowers.ua

Азалії потребують пересадки: молоді – кожного року, а старші – 1 раз у 2-3 роки. Фахівці радять не пересаджувати квітку взимку та під час цвітіння. Оптимально це робити весною.