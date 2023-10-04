Де покласти цибулю на зимове зберігання: кілька корисних лайфхаків

Після викопування цибулю заведено просушувати на сонці в теплу погоду. А якщо дощить, то ставлять у приміщенні, яке провітрюється. І аж тоді її можна класти на зберігання.

На зберігання краще обирати пізні сорти цибулі, бо вони зберігаються найдовше. Також важливо, аби плоди були цілими, твердими, не пошкодженими. Адже дрібна та з плямами, цибуля не буде тривалий час стояти. А як і де краще її тримати – розповість 24 Канал.

Крутий лайфхак Як зберігати цибулю-сіянку, щоб простояла аж до весни

Яка температура та вологість підходить цибулі

Врахуйте, що найкраще цибулю зберігати в темному, прохолодному та сухому приміщенні з доброю вентиляцією. Оптимальна температура для тримання цибулі – +7-13, тоді як вологість має бути – 60-70 %.

На вологість треба звернути особливу увагу. Особливо у випадку, коли цибуля стоїть разом з іншими овочами. Зокрема, морква, картопля, буряк виділяють велику кількість вологи, яка може позначитись на зберіганні цибулі.

Чи можна зберігати цибулю у квартирі

Загалом у квартирі чи в будинку далеко не завжди можна тримати цибулю. А все тому, що в таких приміщеннях складно забезпечувати температуру та вологість, якої вона потребує.

Утім, вихід з ситуації існує, якщо у вашому домі є балкон або лоджія. Там цибулю можна зберігати в сітках, картонних коробках, дерев'яних ящиках та в мішках. Важливо, щоб там були спеціальні дірки, через які буде проникати повітря. Коли стає холодніше, цибулю слід замотати в ковдру.

Як варіант, цибулю можна покласти й в холодильник в овочеве відділення. Хоча туди поміститься максимум 3-4 кілограми. Полиці мають бути сухими, аби не було зайвої вологи. Також щоб цього не сталось, не тримайте цибулю в пакетах із поліетилену.

Де ще можна тримати цибулю

Найкращими варіантами для зберігання цибулі буде підвал, льох, гараж, комора. Тому що там стабільно низька температура повітря. Хоча не забувайте про вологість, аби цибулини не почали проростати чи гнити.



Зберігання цибулі в ящику / Фото Cash-flow.com.ua

Тримати плоди у цих приміщеннях можна в капронових панчохах, сітках, дерев'яних ящиках, картонних коробках, які мають отвори. Коли зберігаєте цибулю у тканинних мішках, треба, аби повітря проникало до нижніх шарів. Інакше плоди можуть гнити.