Грамотне зберігання гарбузів після збирання – запорука їх хорошого смаку та корисних властивостей. Щоб так і було, потрібно знати, де і як їх правильно утримувати, аби не зіпсувалися. 24 Канал знає більше.

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Як зберігати гарбузи: корисні поради

Після збору урожаю з городу, треба знайти для гарбузів місце з температурою повітря +25-28 та вологістю принаймні 80%. Це допоможе плодам повністю дозріти.

Тоді переберіть гарбузи, на наявність вм'ятин, пошкоджень, хвороб. Хороші плоди залишіть для споживання, а хворі – можете спробувати вилікувати 3% розчином марганцю або йоду.



Марганцівка / Фото "Добробут"

Надалі плоди утримують за температури +4-9 та вологості 60-70%. Оптимально робити це у підвалі. Якщо його немає, можна покласти овочі в лоджію чи на балкон, якщо він не опалюється. Або знайти прохолодне місце у квартирі.



Зберігання гарбузів у підвалі / Фото Remontu.com

Важливо, аби урожай був схований від світла, тому кожен плід перемотайте папером чи тканиною. До речі, можна утримувати гарбузи й в сараї чи гаражі, але там треба захистити їх від морозу.

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