Грамотне зберігання гарбузів після збирання – запорука їх хорошого смаку та корисних властивостей. Щоб так і було, потрібно знати, де і як їх правильно утримувати, аби не зіпсувалися. 24 Канал знає більше.
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Як зберігати гарбузи: корисні поради
Після збору урожаю з городу, треба знайти для гарбузів місце з температурою повітря +25-28 та вологістю принаймні 80%. Це допоможе плодам повністю дозріти.
- Тоді переберіть гарбузи, на наявність вм'ятин, пошкоджень, хвороб. Хороші плоди залишіть для споживання, а хворі – можете спробувати вилікувати 3% розчином марганцю або йоду.
Марганцівка / Фото "Добробут"
Надалі плоди утримують за температури +4-9 та вологості 60-70%. Оптимально робити це у підвалі. Якщо його немає, можна покласти овочі в лоджію чи на балкон, якщо він не опалюється. Або знайти прохолодне місце у квартирі.
Зберігання гарбузів у підвалі / Фото Remontu.com
Важливо, аби урожай був схований від світла, тому кожен плід перемотайте папером чи тканиною. До речі, можна утримувати гарбузи й в сараї чи гаражі, але там треба захистити їх від морозу.
Ще кілька корисних порад, як правильно зберігати гарбузи:
- розставте плоди з дистанцією 10-15 сантиметрів один від одного;
- утримуйте урожай не на підлозі, а на будь-якому підвищенні, наприклад, на піддоні, аби вони не гнили;
- перед тим, як зберігати гарбузи в підвалі чи будь-якому іншому приміщенні, слід продезінфікувати його. Зокрема, вапном, тоді провітрити та висушити;
- постійно оглядайте плоди та викидайте зіпсовані.