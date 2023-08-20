Зберігайте часник саме так, і він пролежить аж до зими: поради бувалих

Існує два види часнику: зимовий та ярий. Перший гарно зберігається лише до зими, а другий стоїть навіть до весни. Що робити, аби вони швидко не сохли?

Часник заведено викопувати, коли на вулиці сонячно й тепло. Коли витягли його із землі, варто залишити його на городі. Це необхідно, щоб висох ґрунт, котрий прилипнув до плодів. Що робити із часником, коли його викопали та де найкраще його тримати – підкаже 24 Канал.

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Догляд за часником після викопування

Фахівці кажуть, що коли ви вже зібрали плоди, не потрібно струшувати бруд із головок. Також не рекомендують видаляти сухе листя. А пояснюється це тим, що корисні речовини з листя будуть переходити в головку протягом найближчого місяця.

Такий простий лайфхак стане у пригоді, адже це покращить стан і смак плодів. Під час зберігання часнику врахуйте, що йому дуже важливо, аби не було вологи. Тому уникайте тих місць, де висока волога, якщо не хочете, аби він згнив.

Як і де зберігати часник

Часник переважно тримають в темних місцях у відкритих місткостях – коробках, контейнерах чи полотняних мішках. При цьому температура має бути від -2 до +2 градусів. Ярий можна зберігати й за 20 градусів.



Часник у мішку / Фото AgroPortal.ua

Є один давній метод зберігання часнику, яким користувалися ще наші пращури. Необхідно стебла заплести у косиці. Тоді їх можна розмістити на гачках чи на стінах.

Популярний спосіб – тримати часник у капронових колготах. Дачники кажуть, аби уникнути гниття плодів, потрібно між голівками покласти листя м'яти та шавлії.

Як тримати почищений часник

Якщо плануєте зберігати урожай в приміщенні, варто помити, почистити, висушити й покласти в банки. Обов'язково закрийте кришкою та покладіть там, де сухо й темно.



Часник у банках / Фото "Школа життя"

Наприклад, у холодильнику часничок стоїть десь 2-3 місяці. Далі через високу вологість починає гнити. Профілактично можна пересипати зубці сіллю. Банки з плодами зазвичай ставлять на двері холодильника.