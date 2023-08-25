Цибуля потребує прохолодного місця для зберігання. Знайти таке вдома – буває нелегко, особливо в теплі пори року. Не хвилюйтеся. Зібрали поради, як можна тримати цибулю тривалий час.

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Як зберігати цибулю вдома: корисні поради

Якщо грамотно тримати цибулю та підібрати їй ті умови, які їй потрібні, то смак і корисні речовини, не втратяться. Адже цибулька – популярний овоч, який додають до салатів, риби, м'яса, супів, соусів.



Цибуля / Фото "Агрополіт"

Важливий момент полягає у тому, що перед зберігання, цибулю потрібно якісно просушити та перебрати. Довгий час можна утримувати лише здорові плоди, без пошкоджень, вм'ятин і хвороб.

Обов'язково слід запастися чистими та неушкодженими паперовими пакетами. Це оптимальне рішення для такої справи.



Паперові пакетики / Фото Wellpacks

Тож візьміть паперові пакети та насипте борошно на дно кожного з них. Після цього вже ставте туди цибулю. Можна насипати трохи борошна й зверху по шарах цибулі.

Овочі у такому вигляді фахівці радять тримати у сухому місті, яке має доступ до повітря.

Таке зберігання дозволяє цибулі не позбуватися усіх корисних речовин. Також у пакетах вона не зіпсується та не проросте.