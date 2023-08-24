Забило каналізацію вдома: 4 способи очистки, про які ви й не здогадувались

Каналізаційні труби періодично забиваються їжею, жиром та іншими відходами. Це все супроводжується неприємним запахом. От халепа.

Щоб каналізаційні труби не забивалися, треба пам'ятати прості правила. Не скидайте туди шкірки овочів і фруктів, папір, сміття, недоїдки. Усе забирайте та викидайте в смітник. Так вони довше служитимуть та не турбуватимуть вас. Якщо вже це сталось, то 24 Канал зібрав необхідні народні засоби, якими можна прочистити каналізацію.

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Чим прочистити каналізацію: народні засоби

Якщо ви бачите, що каналізаційний стік вже забитий, не панікуйте. Спробуймо виправити цю ситуацію. Ці засоби точно мають бути у вас вдома. Візьміть 100 грамів соди та 200 мілілітрів оцту та залийте їх 500 мілілітрами теплої води, Одразу, коли почало шипіти, виливайте розчин у труби. Потім змийте все водою.



Оцет / Фото Varus

Щоб прочистити каналізацію, можна взяти пральний порошок. Засипте туди 2-3 столових ложок порошку та хай стоїть так пів години. Після цього, треба увімкнути кран та змити розчин.



Пральний порошок / Фото Depositphotos

Лимонна кислота – потужний засіб, яким чистять різні предмети, адже він добре порається з такою проблемою. Потрібно 1 пакетик розчинити в 1 літрі гарячої води. Якщо труби з металу, то в стік можна одразу заливати. Якщо з пластику – почекайте 10-15 хвилин, поки охолоне. Кислота розчиняє жир та інші відкладення на трубах.



Лимонна кислота / Фото Vozli.com

Є ще простіший спосіб позбавитися різних видів нальоту у каналізації. Потрібно увімкнути кран на гарячу воду та нехай так 10 хвилин тече. Усі відкладення будуть розчинятися. Гаряча вода може прибрати будь-який наліт, навіть далеко від виходу. Це дуже просто та зручно.



Увімкнений кран / Фото Shutterstock