Чтобы канализационные трубы не забивались, нужно помнить простые правила. Не сбрасывайте туда кожуры овощей и фруктов, бумагу, мусор, объедки. Все забирайте и выбрасывайте в помойку. Так они будут дольше служить и не беспокоить вас. Если это произошло, то 24 Канал собрал необходимые народные средства, которыми можно прочистить канализацию.

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Чем прочистить канализацию: народные средства

Если вы видите, что канализационный сток уже забит, не паникуйте. Давайте попробуем исправить эту ситуацию. Эти средства должны быть у вас дома. Возьмите 100 граммов соды и 200 миллилитров уксуса и залейте их 500 миллилитрами теплой воды. Сразу, когда начало шипеть, выливайте раствор в трубы. Затем смойте все водой.



Уксус / Фото Varus

Чтобы прочистить канализацию, можно взять стиральный порошок. Засыпьте туда 2-3 столовые ложки порошка и пусть стоит так пол часа. После этого нужно включить кран и смыть раствор.



Стиральный порошок / Фото Depositphotos

Лимонная кислота – мощное средство, которым чистят разные предметы, ведь оно хорошо справляется с такой проблемой. Необходимо 1 пакетик растворить в 1 литре горячей воды. Если трубы из металла, то в сток можно сразу заливать. Если из пластика – подождите 10-15 минут, пока остынет. Кислота растворяет жир и другие отложения на трубах.



Лимонная кислота / Фото Vozli.com

Есть еще более простой способ избавиться от различных видов налета в канализации. Нужно включить кран на горячую воду и так 10 минут течет. Все отложения будут растворяться. Горячая вода может убрать любой налет, даже вдали от выхода. Это очень просто и удобно.



Включенный кран / Фото Shutterstock