Щоб лілії пишно цвіли: 3 простих добрива
Як би дивно не звучало, але лілії не вимагають великого догляду. Вони можуть гарно зростати й за найпростіших умов. Що ж для цього потрібно?
Для лілій досить важливим є харчування. Без поживних речовин марно сподіватися на красиві та великі бутони. Тож чим підлити лілії для пишного цвітіння – підкаже 24 Канал.
До теми Лілії стоятимуть довше, якщо додати ці речовини у воду
Чим підгодувати лілії в саду
Дріжджі є корисним та ефективним методом підживлення для лілій. Достатньо 1 пачки речовин на 1 літр води. Не зашкодить внести 1 чайну ложку цукру, аби активніше розчинялися. Хай бродить 15 годин. Тоді треба розвести настій у 10 літрах води. Перемішайте ретельно та готово. Використовувати можна двічі на місяць.
Дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"
Бюджетним добривом на основі азоту є сечовина. Пропорція: ложка гранул речовини на 10-літрове відро води. Важливо, щоб усі компоненти розчинилися та можете поливати наші квіточки. Перед внесенням підгодівлі землю поливаємо, аби не спалити рослину.
Трав'яне добриво теж позитивно впливає на здоров'я лілій. Можна взяти кропиву, лопухи. Беремо місткість, об'ємом 10 літрів й наповнюємо його травою на третю частину. Решту простору заливаємо теплою водою. Аби швидше готувалось, внесіть 1 ложку цукру. Закрийте розчин кришкою й хай стоїть 2-3 дні. Тоді розведіть у пропорції 1 до 9.