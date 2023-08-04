Щоб лілії пишно цвіли: 3 простих добрива

Як би дивно не звучало, але лілії не вимагають великого догляду. Вони можуть гарно зростати й за найпростіших умов. Що ж для цього потрібно?

Для лілій досить важливим є харчування. Без поживних речовин марно сподіватися на красиві та великі бутони. Тож чим підлити лілії для пишного цвітіння – підкаже 24 Канал.

До теми Лілії стоятимуть довше, якщо додати ці речовини у воду

Чим підгодувати лілії в саду

Дріжджі є корисним та ефективним методом підживлення для лілій. Достатньо 1 пачки речовин на 1 літр води. Не зашкодить внести 1 чайну ложку цукру, аби активніше розчинялися. Хай бродить 15 годин. Тоді треба розвести настій у 10 літрах води. Перемішайте ретельно та готово. Використовувати можна двічі на місяць.



Дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

Бюджетним добривом на основі азоту є сечовина. Пропорція: ложка гранул речовини на 10-літрове відро води. Важливо, щоб усі компоненти розчинилися та можете поливати наші квіточки. Перед внесенням підгодівлі землю поливаємо, аби не спалити рослину.



Сечовина / Фото "Пан Фермер"

Трав'яне добриво теж позитивно впливає на здоров'я лілій. Можна взяти кропиву, лопухи. Беремо місткість, об'ємом 10 літрів й наповнюємо його травою на третю частину. Решту простору заливаємо теплою водою. Аби швидше готувалось, внесіть 1 ложку цукру. Закрийте розчин кришкою й хай стоїть 2-3 дні. Тоді розведіть у пропорції 1 до 9.



Трав'яний настій / Фото "Пабліш Україна"