Для лилий достаточно важно питание. Без питательных веществ не стоит надеяться на красивые и большие бутоны. Так чем подлить лилии для пышного цветения – подскажет 24 Канал.

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Чем прикормить лилии в саду

Дрожжи является полезным и эффективным методом подкормки для лилий. Достаточно 1 пачки веществ на 1 литр воды. Не мешает внести 1 чайную ложку сахара, чтобы активнее растворялись. Пусть бродит 15 часов. Тогда нужно развести настой в 10 литрах воды. Перемешайте тщательно и готово. Использовать можно дважды в месяц.



Дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"

Бюджетное удобрение на основе азота является мочевина. Пропорция: ложка гранулы вещества на 10-литровое ведро воды. Важно, чтобы все компоненты растворились и можете поливать цветы. Перед внесением подкормки землю поливаем, чтобы не сжечь растение.



Мочевина / Фото "Господин Фермер"

Травяное удобрение тоже положительно влияет на здоровье лилий. Можно взять крапиву, лопухи. Берем емкость, объемом 10 литров и наполняем его травой на третью часть. Остальное пространство заливаем теплой водой. Чтобы быстрее готовилось, внесите 1 ложку сахара. Закройте раствор крышкой и пусть стоит 2-3 дня. Затем разведите в пропорции 1 к 9.



Травяной настой / Фото "Паблиш Украина"