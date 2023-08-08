Попелиця відпаде за лічені хвилини: потужний народний засіб від шкідника

Попелиця – неприємний шкідник, який висмоктує з рослин увесь сік. Листя починає скручуватися та рослина гине. Що робити, аби не допустити такого сценарію?

Попелиця може вражати, як кімнатні рослини, так і саджанці на городі, в саду. Вона призводить до неврожаю. Можна вирощувати поруч рослини, яких вона не любить – чорнобривці, кріп, м'яту. А можна спробувати подолати її деяким відваром. Про що йдеться – знає 24 Канал.

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Чим позбутися попелиці назавжди

Попелиця поширюється дуже швидко, й так само оперативно атакує саджанці. Тому треба не гаяти часу, а боротися з нею.



Попелиця / Фото "Суперагроном"

Вам прийде на допомогу настій на основі кульбаб. Він не лише вб'є шкідників, а й підживити рослини на городі чи в саду.

Перевага кульбаби у тому, що вона доступна кожному , бо росте на багатьох ділянках у великій кількості.

, бо росте на багатьох ділянках у великій кількості. Саджанці швидко поглинають розчин з кульбаб, тому вона швидко діє.

Зменшує появу шкідників у майбутньому.



Кульбаби / Фото Pond5

Тут все дуже просто. Треба покласти листя кульбаби у відро та залити холодною водою. Хай настоюється добу. Можна починати обприскувати рослини.

Для боротьби з попелицею можна зробити ще один настій. Беремо 200 грамів дрібно порізаного коріння кульбаби в місткість та вносимо туди 10 літрів теплої води. Хай бродить 3-4 години. Після процідження, можете обробляти саджанці від шкідників.

Оптимально проводити таку процедуру 3 рази. Вперше треба обробити бруньки, коли вони лише почали розпускатися. Другий раз рослини обробляють під час цвітіння. І третій раз саджанці обробляють через 10 – 15 днів.