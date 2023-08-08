Тля может поражать, как комнатные растения, так и саженцы на огороде, в саду. Она приводит к неурожаю. Можно выращивать рядом растения, которых оно не любит – бархатцы, укроп, мяту. А можно попытаться преодолеть ее некоторым отваром. О чем идет речь – знает 24 Канал.
Вы не знали этого Уничтожит фитофтор раз и навсегда: как избавиться от болезни растений
Чем избавиться от тли навсегда
Тля распространяется очень быстро и так же оперативно атакует саженцы. Поэтому нужно не тратить попусту время, а бороться с ней.
Точка / Фото "Суперагроном"
Вам придет на помощь настой на основе одуванчиков. Он не только убьет вредителей, но и подкормить растения в огороде или в саду.
- Преимущество одуванчика в том, что он доступна каждому, потому что растет на многих участках в большом количестве.
- Саженцы быстро поглощают раствор из одуванчиков, поэтому он быстро действует.
- Уменьшает появление вредителей в будущем.
Одуванчики / Фото Pond5
- Здесь все очень просто. Надо положить листья одуванчика в ведро и залить холодной водой. Пусть настаиваются сутки. Можно начинать опрыскивать растения.
Для борьбы с тлей можно сделать еще один настой. Берем 200 граммов мелко порезанных корней одуванчика в емкость и вносим туда 10 литров теплой воды. Пусть бродит 3-4 часа. После процеживания можете обрабатывать саженцы от вредителей.
Оптимально проводить такую процедуру 3 раза. Впервые нужно обработать почки, когда они только начали распускаться. Второй раз растения возделывают во время цветения. И в третий раз саженцы возделывают через 10 – 15 дней.