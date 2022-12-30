Безпека на свята: як облаштувати новорічну ялинку, щоб не нашкодити дому

На новорічні ялинки чекають і дорослі і діти, та мало хто звертає увагу на правила безпеки, яких необхідно дотримуватися під час встановлення новорічного дерева. Читайте, як правильно встановити та прикрасити ялинку, щоб не спалити будинок.

Безпечна новорічна ялинка – запорука святкової атмосфери та відсутність жодної загрози вогненебезпеки, пише 24 Канал.

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Щоб не наражати себе та своїх близьких на небезпеку від новорічної ялинки, потрібно дотримуватися кількох простих правил.

Використовуйте сертифіковані гірлянди

Гірлянди – одна з основних прикрас на ялинку, яка тішить та створює незабутню атмосферу. Проте дешеві, несертифіковані та ненадійні гірлянди можуть зіпсувати свято – вони можуть не просто зламатися та перестати горіти, але і можуть підпалити ялинку.

Щоб убезпечити свою домівку від пожежі та інших неприємностей, варто купляти сертифіковані та справні гірлянди.

Правила використання новорічної ялинки / Фото Unsplash

Правильно встановлюйте ялинку

Незалежно від того, чи ялинка штучна, чи натуральна, треба дотримуватися правил встановлення святкового дерева.

Новорічну ялинку потрібно встановлювати щонайменше за 1 метр від батарей, обігрівачів та інших опалювальних приладів. Те ж стосується і меблів та евакуаційних виходів – ялинка не має перекривати проходи чи заважати меблям.

Правила використання новорічної ялинки / Фото Unsplash

Закріплювати ялинку потрібно дуже ретельно – підготуйте стійку основу та розміщуйте новорічне дерево на рівній стійкій поверхні.

Не прикрашайте ялинку небезпечними прикрасами

Якщо у вас в домі є діти чи домашні тварини, від скляних прикрас доведеться відмовитись – використовуйте легкі іграшки, кульки та прикраси, які не розіб'ються, якщо впадуть. Для цього ідеально підійдуть пластикові прикраси.

Не варто прикрашати ялинку паперовими іграшками – оригамі, вирізаними сніжинками, рукотворними прикрасами, які можуть загорітися від гірлянд чи іскри.

Правила використання новорічної ялинки / Фото Unsplash

Категорично заборонено прикрашати ялинку джерелами вогню – свічками чи бенгальськими вогнями. Тому навіть попри відключення світла не можна використовувати в ролі прикраси альтернативні джерела світла та вогню.

Дивіться за дітьми та тваринами

Тим, у кого є маленькі діти чи домашні тварини, потрібно наглядати за ними, поки вони перебувають у кімнаті з ялинкою.

Як діти, так і тварини можуть перекинути іграшки, саме дерево, пошкодити себе та інших та перелякатися. Для тварин та маленьких дітей можна встановити огорожу навколо ялинки, проте все одно треба постійно тримати під наглядом молодших підопічних.

Правила використання новорічної ялинки / Фото Unsplash